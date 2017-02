Rakovník – Basketbalisté TJ TZ Rakovník A potvrdili v dalším kole krajského přeboru II. třídy svoji velmi dobrou formu a BK Příbram 2000 B porazili 88:52. Díky této výhře mají stále reálnou šanci na to, celou soutěž vyhrát, čímž by si zajistili postup do krajského přeboru I. třídy.