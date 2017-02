Rakovník – Už první únorovou sobotu se v hale Sparty Praha Na Podvinném mlýně rozhodne o halovém titulu mistra České republiky 2017. Do Final four jde rakovnický HC 1972 z prvního místa po základní části a nic na tom nezměnila ani prohra s pražskými Bohemians. Právě s tímto soupeřem se střetnou v semifinále play off 5. února od 13 hodin. Druhou dvojicí o postup do finále, které je na programu od 18 hodin, tvoří obhájce titulu SK Slavia Praha a plzeňské Litice.