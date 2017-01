Rakovník – Na Mistrovství Evropy v halovém hokeji juniorek do 21 let 2017 ve Vídni byla opět velikou oporou české reprezentace gólmanka extraligových pozemních hokejistek HC 1972 Rakovník Tereza Kopřivová. Po úspěchu na ME ve Skotsku na venkovním hřišti si k bronzu tentokrát v rakouské metropoli pověsila se spoluhráčkami na krk zlato a mohla si s celým týmem pod vedením trenéra Petra Nováka vychutnat nad hlavou pohár pro mistryně Evropy. Navíc byla direktoriátem šampionátu vyhlášena nejlepší gólmankou mistrovství Evropy.