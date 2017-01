Adolf Engel - U oběda vás potěší humor Milana Kounovského

Rakovničané na adresu podniku Adolf Engel nešetří chválou.

Zuzana MilerováFoto: Jana Elznicová

Slečna Lucie například na jeho facebookovém profilu nedávno konstatovala: „Je to nejoblíbenější podnik v Rakovníku. To nejlepší je, že se tam dobře najíte, a ještě k tomu zdravě. A ty dortíky, mňam!" Podle naší osobní zkušenosti vystihla pár větami podstatu úspěchu této kavárny a současně malého bistra, jehož filozofie nabídky je založena na čerstvě připravovaných jídlech převážně z místních surovin, výborné kávě a jiných nápojích.

Majitelka Zuzana Milerová příjemné prostory Adolfa Engela v Trojanově ulici otevřela na konci října 2015 a od té chvíle si už získala řadu věrných strávníků. „Rozjelo se to tu poměrně rychle. Nejprve jsme zkoušeli jen polévky, ale poté jsme přešli i na obědy."

Až doposud si zakládala především na na vegetariánském menu, ale v novém roce chce prý zkusit i maso. „Alespoň jednou týdně. Nemůžeme v naší malé kuchyni zpracovávat vyloženě syrové maso, ty prostory nám to prostě nedovolují. Ale zkusíme recepty s tuňákem nebo uzeným lososem," vysvětlila Zuzana Milerová.

Pochopitelně nás zajímalo, jak to všechno začalo. „Po gymnáziu jsem studovala na vyšší odborné škole. Měla ze mě být úřednice, ale zjistila jsem, že to by mě určitě nebavilo. Tak jsem se dala na dráhu kuchařky a servírky. Vaření a pečení je totiž mým velkým koníčkem," popsala devětadvacetiletá, sympatická blondýnka.

V domě, kde má nyní kavárnu, bydlela. „Říkala jsem si, že v Rakovníku podobný způsob moderního stravování chybí, dlouho jsem ale pro kavárnu hledala vhodné místo. Když se pak v domě uvolnily tyto prostory, hned jsem do toho šla. Bylo to přesně ono," popsala dále Zuzana Milerová. Adolf Engel totiž disponuje nádherným prvorepublikovým nádechem. „Jsou tu nádherné klenby, prvorepubliková dlažba. To vše jsme zachovali a zařídili to zde tlumenějšími prvky, abychom tento charakteristický a jedinečný vzhled podtrhli," upozornila Zuzana Milerová.

Mezi oblíbená jídla, na která sem lidé chodí, patří podle Zuzany Milerové lasagne, zeleninové karbanátky a tortily. A jak již bylo řečeno: všechny použité suroviny jsou čerstvé. Obědy se začínají podávat v jedenáct hodin a kolem půl druhé je prý už vyprodáno. Pak jsou v nabídce bagety či výborné domácí dorty. „Nabídku měníme také podle zájmu zákazníků, z nichž jsou někteří už stálí. Když si o něco řeknou, uděláme jim oběd na požádání," vysvětlila slečna Zuzana. Samozřejmostí je tu nabídka vody k pití zdarma.

K ruce má Zuzana Milerová tři pomocníky: Ludku Semanovou, Andreu Nováčkovou a Michala Beneše. Nevšedním dělá toto bistro i fakt, že žije i kulturou. „V loňském roce jsme tu měli dvě koncertní vystoupení. Od jara až do podzimu letošního roku jich plánujeme hned několik, a to i venkovních," popsala Zuzana Milerová.

Stěny kavárny celkem pravidelně zdobí díla regionálních umělců. Aktuálně se můžete těšit na výstavu kreseb karikaturisty Milana Kounovského. Otevřeno je od 9 do 18 hodin. „V létě bude otevřeno déle," upozornila Zuzana Milerová.