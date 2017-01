Armáda vyčlení miliony na opravu areálu

Rakovník - Počet vojáků sloužících v areálu rakovnických kasáren se bude odvíjet i podle toho, jak rychle budou pokračovat rekonstrukce objektu. I v letošním roce se chystá Armáda České republiky uvolnit pro opravy vojenského areálu v Rakovníku až desítky milionů korun. Rakovnickému deníku to řekl starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Kasárna v RakovníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Vedení Armády České republiky přijelo do Rakovníka v předchozích dnech, aby Rakovničany ujistilo, že i v letošním roce bude pokračovat rekonstrukce celého areálu a armáda na tyto práce vyčlenila větší objem prostředků než vloni, kdy bylo proinvestováno cca 10 miliónů korun. V kasárnách bude trvale sloužit dvacet vojáků, tedy takzvané jádro zajišťující opravy.

„Nedokáži si představit, že by nám armáda nyní sdělila, kolik vojáků tu už v letošním roce bude celkově sloužit. Vše bude záviset na tom, jak rychle bude pokračovat rekonstrukce," reagoval na dotaz Deníku, kolik vojáků by mohlo letos v Rakovníku sloužit, starosta města Pavel Jenšovský.

Podle něj armáda nadále počítá s plány, které představila v Rakovníku v minulém roce.

„Platí, že by v Rakovníku měl vzniknout prapor se zhruba šesti sty vojáky," řekl Pavel Jenšovský a jedním dechem k už dříve představeným plánům armády podotkl: „Plány se nemění, ale může se stát, a to vzhledem k finančním možnostem Armády ČR, že se některá z etap protáhne. To se ale nyní nedá odhadnout."

Vedení Armády České republiky při poslední návštěvě také řešilo s rakovnickou radnici některé technické věci.

„Domlouvali jsme se také na tom, jak se situace, že se armáda vrátila, projeví v územním plánu města," dodal starosta Pavel Jenšovský.

Zatímco v září roku 2015 řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO), když přijel do Rakovníka oznámit návrat vojáků zpět do města, že v roce 2018 už by mohlo ve zdejším areálu sloužit šest set vojáků, generálporučík Jiří Baloun při návštěvě města v červenci loňského roku oznámil, že tento počet vojáků je stanoven podle plánu armády až na rok 2024.

„Celý proces návratu vojáků byl rozdělen do tří etap. Do roku 2018, a to včetně, by v Rakovníku měla sloužit stovka lidí. V dalších etapě se pak počítá s počtem tři sta padesáti vojáků do roku 2021. Do roku 2024 počítáme s více jak šesti sty vojáky," upřesnil plány armády v minulém roce generálporučík Jiří Baloun, ovšem s tím, že vše bude záviset na výši rozpočtu armády, tedy jak moc si bude moci dovolit nové síly a také techniku. Cílem armády je vytvořit v Rakovníku bojovou jednotku, která zvýší bojovou sílu pozemních jednotek.

„V rámci zpracování koncepce výstavby Armády České republiky, která byla schválena v prosince vládou, vznikla potřeba rozšířit bojové síly v rámci pozemních sil. V tuto chvíli rozpracováváme koncepce nižších řádů a výstavby pozemních sil. V rámci této koncepce také samozřejmě zvažujeme, jakou jednotku do Rakovníka umístíme," řekl Zdeněk Mikula z generálního štábu.

V Rakovníku by se měla vybudovat nová jednotka, vedení armády nepočítá s tím, že by se sem některá ze současných jednotek stěhovala.

„Přináší to vždy problémy. Tím ale neříkáme, že by sem v budoucnu nemohla být umístěna dočasně některá jednotka. Ale stěhování jednotek chceme maximálně minimalizovat," nechal se slyšet už dříve generálporučík Baloun.