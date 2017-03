Atlanticu nepomohl ani návrat Schwendta

Rakovník – Ve 20. kole futsalové divize A se střetla šestá Slatina se čtvrtým Atlanticem v kladenské hale BIOS. Slatina nepatří mezi oblíbené soupeře Rakovnických, neboť hraje z dobře organizované defenzivy, na kterou Rakovník nemá mnohdy recept.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

V sestavě Atlanticu byl tentokrát nejen Marek Hejda, ale také Zdeněk Schwendt. Ani jejich přítomnost však body nezajistila.

Slatina – Atlantic 9:5 (3:3)

„Toužili jsme po výhře, protože týmy okolo nás s výjimkou Teplic prohrály. Slatina však po celé utkání výborně bránila, následně přecházela do smrtících brejků a vyhrála zaslouženě," uznal technický vedoucí Atlanticu Marek Tvrz, jenž doufá, že se Rakovničtí ve zbylých dvou zápasech poperou o co nejlepší umístění. „Zůstáváme čtvrtí a ještě nás čekají dva náročné duely s o záchranu bojujícím Brandýsek a momentálně pátým Hraslem. Chceme tyto duely zvládnout a skončit v tabulce co nejvýše."

Také čtěte: Kaufland dostal v Rakovníku zelenou

Vstup vyšel lépe hostům z Rakovníka, neboť v 6. minutě Kabele dlouhým výhozem poslat do brejku Hejdu. Hbitý Hejda nedal tvrdou střelou brankáři šanci – 0:1. O tři minuty později se blýskl krásnou individuální akcí opět Hejda, který si ještě před brankou narazil míč s Polákem a zakončil do prázdné branky – 0:2. Domácí sice během dvou minut srovnali, ale s rychlou odpovědí přispěchal po sklepnutí Červeného Polák – 2:3. Vedeni však Atlantic do konce první půle neudržel a inkasoval 20 sekund před pauzou.

Druhý poločas dlouho žádnou branku nepřinesl. Skórovat mohl Hejda, ale na výborné brankáře Slatiny nevyzrál. Domácí měli rovněž šance, ale v brance stál znovu jistý Kabele. Ve 31. minutě domácí vstřelili dva slepené góly po rychlých brejcích a od té doby byli vždy o krok napřed. Šest minut před koncem sice snížil Červený, ale poslední naděje zhasla vzápětí, kdy Slatina znovu po rychlých brejcích dvakrát skórovala – 7:4.

Nepřehlédněte: Pelta chce Libu i do vedení FAČR

Závěr utkání se hosté snažili o zvrat při power – play, ale domácí vstřelili ještě dvě branky a za Atlantic skóre pouze korigoval svojí třetí brankou Hejda – 9:5. Slatina přemohla Atlantic díky výborné defenzivě a oplatila mu porážku z 9. kola.

Atlantic Rakovník: Kabele – Polák, Sklenka, Severin, Z. Schwendt – J. Červený, Hejda, P. Tvrz, Faigl. Trenéři: Adam Doležal a Tomáš Rendl.

Autoři: Marek Tvrz, Josef Rod