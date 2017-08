Bankomat? Ne všude si ho můžou dovolit

Rakovnicko /FOTOGALERIE/ - Vybrat si peníze ze svého účtu je běžná věc, stačí zajít k bankomatu. Ve městě. Jen v Rakovníku je bankomatů devět, v Novém Strašecí tři. Ale v Jesenici už jen jeden. Získat hotovost v menších obcích je problém, pokud se lidé nedostanou denně do města.

Zřízení bankomatu zastupitelé obcí příliš neovlivní, i když o to mnohde usilují. Například v městysu Křivoklát je možné vybrat peníze pouze na poště. Trvale tu žije zhruba šest set osmdesát lidí, ale v létě se počet zvýší o přijíždějící turisty. Ani to není pro banky zajímavé. Potřebují totiž určitý počet výběrů denně po celý rok.

„O zřízení bankomatu usilujeme s přestávkami už asi 11 let. Turisté si hodně stěžují. Bankomat tu chybí, ale Česká spořitelna i Komerční banka nás odmítla pro malý počet lidí po celý rok. Pak jsme tu měli obchodníka, který nabízel bankomat pro výběr peněz od několika bank. To už bylo na spadnutí, bankomat měl stát vedle kiosku na parkovišti u hradu. Pak to padlo pro malý počet lidí. Instituce si většinou podmiňují zřízení bankomatu počtem výběrů peněz za den. Tuším, že v jednom případě to bylo 800 a to tady nemůžeme po celý rok splnit, “ popsal Milan Naď,“ starosta městyse Křivoklát. Lidé tak většinou peníze vybírají na poště.

V Jesenici lidé pro peníze také většinou chodí spíš na poštu. Funguje tu jeden bankomat u benzinové pumpy.

Podle reakcí obyvatel je to zatím dostačující. Potvrdil to i starosta Jesenice Jan Polák: „Zatím jsme o zřízení dalšího bankomatu neuvažovali. Lidé vybírají peníze na poště. Pokud tady bude pobočka pře- vedena na Poštu Partner, finanční služby by měly být zachovány.“

Z toho mají lidé v některých obcích obavy, že pokud tam bude fungovat Pošta Partner, nebudou mít, kde peníze vybrat. To, jestli budou v Poště Partner zachovány finanční služby a v jakém rozsahu, vysvětlil mluvčí České Pošty Matyáš Vitík: „Pošta Partner zajišťuje základní služby jako je doručování dopisů, balíků a další. Finanční služby jsou už jakýsi bonus a vždy záleží na provozovateli Pošty Partner, na čem se dohodne. Za služby navíc náleží samozřejmě provozovateli odměna.“

V Rakovníku je devět bankomatů a v Novém Strašecí pět. „Myslím, že počet bankomatů je tak akorát. Zatím jsme nezaznamenali žádnou stížnost na jejich nedostatečný počet ,“ řekl novostrašecký starosta Karel Filip.

Česká spořitelna další bankomaty na Rakovnicku neplánuje. Nyní jich tu provozuje sedm a jeden transakční terminál, takzvaný platbomat, kde nelze vybrat peníze, ale rychle zadat inanční příkazy. Co určuje provozování bankomatu, vysvětlil mluvčí České spořitelny Jiří Štábl: „Podmínky provozování závisí na konkrétním jednání mezi obcí a bankou.“

O bankomat ale usilují v sousedním kladenském okrese třeba v Buštěhradě nebo v Lánech a Tuchlovicích. Tyto snahy ovšem většinou končí fiaskem. Počty výběrů za měsíc, které si banky diktují, jsou pro obce nesplnitelné a pokuty, které by v případě jejich nesplnění platily, neakceptovatelné.