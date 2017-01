Bezdomovci se schovávají před mrazem v relativně teplých úkrytech

Rakovník - Vladimír Cynybulk se se slovy: „Promiňte ten nepořádek," obtížně zvedl ze špinavé matrace. Snaží se kruté mrazy přežít v nízké, zchátralé budově na vlakovém nádraží. „Je tu se mnou ještě Pavel a chlapík, co mu říkáme Jednoočko. Oba jsou v pohodě. Snažíme se navzájem si pomáhat," popsal pro Rakovnický deník. Jednoočko prý přes den sbírá papír. Snaží se něco vydělat.



Je středa ráno a nejme tu sami. Přijeli jsme s dvojicí strážníků Jakubem Štillerem a Miroslavem Haváčkem. Těm se Cynybulk, poté, co je poprosil o cigaretu, mimo jiné svěřuje, že nemůže na sociálce žádat peníze, protože nemá žádné doklady. Prý mu je ukradli. „Všechno jde, když se chce. Můžeš si žádat o náhradní," radí mu strážníci, pro které Cynybulk není neznámou osobou. Setkávají se s ním za podobných okolností celá léta.

Stejně jako i s dalším mužem bez domova, kterého objevujeme schouleného na lavici ve vestibulu rakovnického vlakového nádraží. „To je Špidra. Nacházíme ho tady často, ale on dobře ví, že tu nemá co dělat. Takže když ho vykážeme ven, tak bez problémů poslechne," konstatovali Miroslav Hlaváček. „Jsem na ulici už přes dvacet let," přiznává čtyřiapadesátiletý muž, kterému byste na první pohled hádali mnohem více. „Tady na nádraží je tepleji, tak tu občas usnu," přiznává Špidra a stěžuje si na nemocné koleno.

On doklady má, a tak má i měsíční příjem. „Tak proč si z toho nezaplatíš ubytovnu?" Táží se strážníci. Bezdomovec Špidra jen odevzdaně kroutí hlavou a přiznává, že většinu peněz utratí za alkohol. „Jsem bez rodiny a tak nějak už jsem si na tenhle život zvykl," dodal Špidra. Velitel Městských strážníků v Rakovníku Jaromír Nový ještě pro Rakovnický deník k otázce bezdomovců přidal několik informací. „V zimních měsících, a obzvláště když jsou takové mrazy, je už venku po městě, spící někde v křoví, nenacházíme. Snaží se hledat co nejteplejší úkryty."

Podle Nového je ve městě jen málo bezdomovců. „Asi čtyři nebo pět. Více ne," doplnil Nový. O ubytovnu si ale v posledních dnech nikdo z nich nezažádal, ani o pomoc od Města Rakovníka. „To mi potvrdil i vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Městského úřadu v Rakovníku Luboš Kejla," upozornil Jaromír Nový.

Strážníci přibližně vědí, kde tyto osoby přespávají, a v rámci běžné hlídkové činnosti ve dne i v noci, kdy objíždí město a jeho okraje i s jinými úkoly, tato místa také kontrolují. Přes den, jak známo, tyto osoby většinou postávají s lahví či krabicí alkoholu u marketů. „Vykazujeme je z těch míst, ale oni se vzápětí přesunou jinam. To funguje stejně jak v létě, tak i v zimě," konstatoval Jaromír Nový a zavzpomínal na letní „byt" jednoho z bezdomovců v poli u vodojemu na okraji města. Teď tam není. Mrazy to nedovolí. Nepořádek je díky strážníkům uklizen, ale v létě se na pole možná zase vrátí.