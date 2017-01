Běžkují o tělocvik

Jesenice - Deset vteřin do startu zbývá Elišce a pak na pokyn startéra vybíhá do bílé stopy. Jenže tentokrát se nemusela se spolužáky vypravit někam do hor. Stačilo projít za areál školy a vyběhnout na rozsáhlý vyšlápnutý okruh zhruba šest set metrů dlouhý. V Jesenici totiž leží tolik sněhu, že žáci základní školy běžkují o sto šest.

Fotogalerie 17 fotografií Závod na běžkách v ZŠ JeseniceFoto: Deník/Šárka Hoblíková



Lyžařské závody jsou součástí třetího ročníku celoroční školní soutěže O nejlepšího sportovce. Sestává z několika disciplín, které si děti volí samy a dostávají za ně body. Na závěr roku se pak body sečtou a nejlepší sportovci ocení. Tento týden byl na programu šplh, ale nahradil ho závod na běžkách, aby si sportovci užili sněhové nadílky po několika letech. „Jezdili jsme už v předminulém týdnu, ale to bylo méně sněhu, takže jsme tu měli jen krátký okruh. Teď se dostaneme až k druhému přejezdu okolo chatiček zpět, ani tam nedohlédneme," ukazovala paní učitelka Vlastimila Knappová. Kromě závodu se ve čtvrtek a v pátek osmáci a deváťáci vypravili od rána na celodenní výlet na Soseň, kde se ohřáli v hospodě na čaji a vrátili se zpět. „Ze sněhu máme radost. Máme i slušné školní běžky, takže jakmile napadne sníh, vyrážíme. Naposledy se to povedlo tak před pěti lety," dodala Knappová. O tělocvik se na běžky dostanou i žáci Základní školy v Novém Strašecí. Mají rovněž pěkné školní běžky, takže využívají dvouhodinový tělocvik, protože obout se na jednu hodinu by se úplně nevyplatilo. „Na běžkách už jsme byli a chystáme se opět v pondělí. Máme asi dvacet párů běžek. Děti z toho byly nadšené," popisoval ředitel školy Petr Chochola, který učí tělocvik na druhém stupni. Dvouhodinový tělocvik k běžkování využívá i jeho kolega. Poprvé žáci vyjeli jen na louku, kde se učili základní techniku jízdy na běžkách, přenášení váhy, odšlapování a podobně. Příští týden se už chystají na delší výšlap do Konopasu. „Jízda na běžkách doma určitě dětem pomůže při lyžařském výcviku na horách. Naučí se držet stabilitu. To jim pomůže i na sjezdovce nebo na bruslích," dodal Chochola. Další žáci chodí o tělocvik bruslit na rybník Fortna. Děti s družinou si užívají pravidelně sněhu odpoledne na Kocourku, kde bobují a staví sněhuláky. Zkrátka využívají každou volnou chvilku k pobytu na čerstvém zimním vzduchu, samozřejmě pokud není velký mráz. Příští týden plánují vyrazit na běžky také v Základní škole Mutějovice. Běžkování ale musí skloubit s bruslením, na které jezdí celá škola o tělocvik do Rakovníka na stadion. Mají deset lekcí. „V příštím týdnu vyjedeme," potvrdila zástupkyně ředitelky školy Markéta Šnoblová. Málo sněhu na běžky je například v Lužné, ale tady děti bruslí na rybníku v obci.

O tělocvik i ve volném čase bruslí také děti v Lubné na obecním stadionu. Kromě žáků ze škol do stopy vyběhne i veřejnost. Vyšlápnuté stopy jsou například na Rudě u železničního mostu, v Mutějovicích směrem na Hředle, v Pavlíkově směrem do Senecké hory. Hodně lidé běžkují v Novém Strašecí v okolí města směrem na Rynholec, kde je asi dvoukilometrový okruh, dále směrem na Stochov, kolem obory na Mšecké Žehrovice. Do bílé stopy vyráží i Jeseničtí. Stopy na hřišti vyžehlí strojem: Protože se konečně milovníci bílé stopy dočkali sněhu i na Rakovnicku a v mnohých částech okresu se už vesele běžkuje, rozhodli se zastupitelé Nového Strašecí pořídit zařízení na úpravu běžeckých stop. Zařízení se dá zapřáhnout za traktor. Vyznačí jednu stopu pro klasický běh a také stopu pro bruslení. „Stopu chceme upravit na fotbalovém hřišti, kde je také veřejné osvětlení. Takže bychom tam vyznačili okruh, po kterém by se dalo běhat i ve večerních hodinách," plánoval starosta Nového Strašecí Karel Filip. V této chvíli už je zařízení objednané.

Autor: Šárka Hoblíková