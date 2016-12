Bílé kostky na náměstí dále matou chodce i řidiče

Rakovník - Stojíte na přechodu pro chodce. Nebo. Tady nemáte co parkovat, tady přecházejí lidé a děti. Tak těmito slovy oslovují někteří návštěvníci Husova náměstí v Rakovníku zdejší řidiče, kteří se rozhodnou zaparkovat v místech, kde jsou bílé kostky připomínající přechod pro chodce. Ačkoliv se o žádný přechod nejedná, lidé a děti v těchto místech velmi často přechází v domnění, že přechází komunikaci podle zákona.

Jeden z "přechodů" na Husově náměstí v Rakovníku. Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Elsnic

„To je přechod pro chodce, k čemu by tu jinak byly ty bílé kostky? Ale asi to tak pravda není, když se ptáte," reagovala na dotaz Rakovnického deníku, stejně jako několik dalších oslovených maminek, Alena Grundmannová.

To, že se nejedná o přechod pro chodce, potvrdila i mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová: „Přechod pro chodce musí být označen příslušnou dopravní značkou a také zebrou. Ani jedno z toho není splněno. O přechod se rozhodně nejedná."

Ovšem situace s bílými kostkami na náměstí se jen tak nezmění. Alespoň podle dopravních policistů. Ti se zatím nechystají navrhnout změnu, tedy výměnu kostek na problematických místech, aby nedocházelo k mylné domněnce o existujícím přechodu pro chodce.

Nutné je poznamenat, že se v Rakovníku o tomto nešvaru mluví pátým rokem. Řešení je ale stále v nedohlednu. Mohou za to nejspíše rozdílné pohledy na to, zda vybudovat na ploše historického centra oficiální přechody pro chodce řádně označené, nebo nikoliv. Otázkou je, zda by se řádně označené přechody využívaly.

Na to upozornil v minulosti několikrát strážník Městské policie Rakovník Jan Měkuta v rámci diskuze projektu Občanské kavárny.

„Náměstí je obchodní plocha, a kdyby byl uprostřed vytvořen řádný přechod, stejně by lidé přecházeli, kde by se jim zachtělo," nechal se v roce 2011 slyšet Jan Měkuta, který reagoval na slova tehdejšího mluvčího rakovnické policie René Černého. „V Rakovníku jsme rarita, použiji výraz pana premiéra, máme zde kočkopsa. Uvádíme totiž chodce v omyl, protože on si myslí, že je na přechodu pro chodce, a přitom není. Buď by měl být přechod označen podle zákona, tedy příslušnou zebrou a svislou modrou značkou „Přechod pro chodce", a nebo zrušme bílé kostky. Nic mezitím být nemůže," řekl tehdy René Černý.

V rámci diskuze vystoupili i zastupitelé a radní města. Ti se nechali slyšet, že se budou touto problematikou na schůzích rady města zabývat. Dokonce padl i návrh, jak věc vyřešit: vybudování vyvýšených řádných přechodů s tím, že by vyvýšené pásy plnily zároveň funkci zpomalovacích pásů. Nic se ale od té doby nezměnilo.