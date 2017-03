Bude na kašně strašidlo? Rozhodne veřejnost

Nové Strašecí - Až do osmadvacátého dubna mohou obyvatelé Nového Strašecí rozhodnout o tom, jak bude vypadat část Komenského náměstí. Ve hře je totiž nový vodní prvek, který nahradí stávající malou nefunkční kašnu.

Návrhy, které poslali na městský úřad laici, odborníci a dokonce i děti, jsou nyní na výstavě ve slavnostním sále v budově městského úřadu.

Celkem se jich tu sešlo jednadvacet. A jsou opravdu zajímavé. Například asi osm podob je navrženo z keramiky. Jeden dětský návrh dokonce počítá se strašidlem na kašně, inspirací je název města Strašecí.

Autoři buď nakreslili kašnu na původní místo, nebo ji navrhují jinde a změnili tak ráz náměstí.

Zajímavé jsou dvě studie z ateliérů. Navrhují celkové řešení náměstí. Vodní prvek by byl uprostřed náměstí na vydlážděné ploše se záhony růží a trvalek, nebo bez nich.

Objevuje se tu asfaltová komunikace a lavička. Prostor s kašnou by se tak proměnil v odpočinkovou zónu.

Velkou kašnu by zdobil znak města dvojité W. Další profesionální studie počítá s podlouhlou nádrží s brouzdalištěm.

Jiný autor si kašnu představil jako rostlinu, po které kaskádovitě stéká voda. Kašnu by mohly tvořit ptačí plastiky v obdélníkovém půdorysu, nebo by ji mohly zdobit dvě děti a konstrukce obrostlé popínavou zelení, nebo by mohla být zapuštěná v zemi.

Jak hlasovat?

Hlasovat o návrzích mohou jen obyvatelé města starší patnácti let po předložení občanského či jiného průkazu.

V podatelně pak získají tři žetony, které vhodí do kasičky pod jednotlivé návrhy. Mohou je rozdělit, nebo je dát jednomu návrhu.

Mladší obyvatelé nebo návštěvníci z jiných míst se mohou vyjádřit anonymně na anketní lístky.

Soutěž o podobu vodního prvku na Komenského náměstí byla vyhlášena vloni na podzim. Autoři díla odevzdávali do 30. listopadu.

Místní obyvatelé jsou na náměstí Jana Amose Komenského citliví, jak potvrdil starosta Karel Filip. „Jakákoliv změna na náměstí vyvolá bouřlivou odezvu, proto se rada města rozhodla vyhlásit veřejnou soutěž jak pro odborníky, tak pro laiky. Pouze návrhy odborníků by se nemusely někomu líbit, stejně jako návrhy laiků," uvedl starosta města.

Autoři třech nejlepších návrhů dostanou odměnu deset, pět a tři tisíce korun. Podle nejlepšího návrhu by se měl vodní prvek vybudovat.

