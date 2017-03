Čaje o páté jsou vzpomínkou na mládí

Rakovník - Frontman známé rakovnické kapely QR Band, Jiří Röll, začínal před lety jako muzikant na legendárních čajích o páté v dělnickém domě. Jejich slávu se pokusí muzikanti znovu připomenout dnes od 20 hodin v Domě Osvěty na Retrobále.

Co pro vás čaje o páté znamenají?

Pro mě je to především vzpomínka na mládí. Hrálo se každou neděli od 18 do 22 hodin, aby lidé stihli autobusy. Na čaje jsem chodil počátkem 60. let jako kluk tančit. Nikdy mě nenapadlo, že budu zpívat. To až na vojně. Čaje o páté začaly tak v 50. letech a pokračovaly do té doby, než vybouchl dělnický dům. Sjížděl se tam celý okres.

To muselo být hezké, hrát před plným sálem.

Bývalo narváno. Kapacita dělnického domu byla asi šest set lidí. Jednou tam bylo i osm set.

Čím si vysvětlujete oblibu čajů o páté?

Tehdy ve vesnicích kromě zábav a plesů nic nebylo. Diskotéky se ještě nedělaly. A kapely na čajích hrály moderní písničky, které mladí jinde slyšet nemohli. Řada zahraničních skladeb se hrála jen na rádiu Luxembourg. Tady zněla pouze taneční muzika. Občas sem něco přeskočilo, ale jen s českým textem, pokud to někdo otextoval.

"Museli jsme mít kravaty, ale my na ně moc nebyli. Dělali jsme to tak, že první z nás vešel s kravatou. Hodil ji oknem ven ze sálu těm dalším, až postupně všichni prošli."

Jak tedy kapely zahraniční písničky získávaly?

Na to byl dobrý tehdejší kapelník Merkuru Ota Pihrt. Když něco zaslechl, zaznamenal to do not. Sehnal i text a Merkur to hrál. Koukali jsme pak jako blázni. Zahraniční desky se tu nedaly sehnat. Jen, když občas někdo něco přivezl.

Kdo na čajích hrál, byly to jen rakovnické kapely?

Kapely byly jen z Rakovník. Na začátku 60. let se tam střídaly Merkur s Luxorem, tehdy orchestrem Jožky Fencla. Pak jsem já zpíval s Mandragorou a také s Luxorem. S Merkurem zase Anna Kozáková Ryvolová. Pak taneční skupiny nahrazovaly bigbeaty. Většina muzikantů a zpěváků z té doby se sejde v pátek na Retrobále v domě osvěty.

Vyžadoval tanec v neděli v podvečer společenské oblečení nebo pravidla?

Museli jsme mít kravaty, ale my na ně moc nebyli. Dělali jsme to tak, že první z nás vešel s kravatou. Hodil ji oknem ven ze sálu těm dalším, až postupně všichni prošli. Uvnitř jsme si kravaty sundali a byli jsme za frajery. S děvčaty na čaje chodily ještě matky jako garde, takže jsme se jich museli dovolit, Říkali jsme: „Smím prosit?"