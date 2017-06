Chmelaři dohánějí skluz při zavádění chmele

Kněževes Minimálně o čtrnáct dní déle trvalo letos chmelařům zavádění chmele. Prodloužení termínu zavinily hlavně dlouhotrvající nízké teploty na začátku jara. Protože měl chmel dostatek vláhy, po oteplení nastartoval velmi rychlý růst. V této chvíli je ve většině firem zavádění chmele hotové.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Například v Agrochmelu Kněževes dokončili práce v neděli, jak potvrdil chmelař Luděk Polcar: „Skončili jsme první zavádění. Druhé už dělat nebudeme. Rostliny jsme zavedli hned napoprvé načisto a rovnou je přioráme. Chmel už je moc narostlý a už by to nešlo."

V Agrodružstvu Kněževes měli k zavedení celkem zhruba sto dvacet čtyři hektarů chmele. Z toho je téměř devadesát devět hektarů odrůdy Žatecký poloranný červeňák, deset hektarů premiantu a necelých patnáct hektarů výsazu z loňského roku. Pracovalo tu sto dvacet brigádníků ze Slovenska a Bulharska.

Sehnat lidi na zavádění chmele byl letos obrovský problém. „Ještě loni jsme tu měli pracovníky, které sehnala agentura z Olomouce. Letos nám na zavádění chmele nikoho nedodali. Od nich přijeli jen lidé na zavěšování drátků a dál nic," zkonstatoval Luděk Polcar. Pracovníky do Kněževsi zajišťují kromě té olomoucké, ještě dvě agentury: česká, která přiváží lidi ze Slovenska, a nově agentura z Ukrajiny. Pokud nějací brigádníci přijedou s většinou z nich je těžká domluva, nechtějí pracovat a neodvádějí kvalitní práci.

„Lidé se těžko shánějí i na Slovensku, i když jim platíme cestu, dáme jim peníze na jídlo. Pomáháme jim i tady. Je to rok od roku horší,"popisovala zkušenosti Ljubov Tofeliuk, která provozuje pracovní agenturu už patnáct let a zajišťuje pracovníky na celý rok i do továren. Na Slovensku oslovuje známé lidi, kteří pracovníky shánějí. „Pokud přijde někdo například z Úřadu práce v Rakovníku, chce jen Razítko a ne pracovat. Na chmel nechce jít nikdo. Pokud náhodou přijde, je to na dva dny a chce hned výplatu a dál už se neukáže. Stejné je to i do továrny. Lidé jsou raději na podpoře, i když jsou mladí a zdraví," řekla Liubov Tofeliuk.