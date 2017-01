Chodci v nebezpečí: okapy končí nad chodníky

Rakovník - Rakovničané si stěžují na neudržované chodníky, a to především u nemovitostí, kde jsou okapy svedeny přímo na chodník. V současném mrazivém počasí se tak jedná o past pro chodce, kdy velmi snadno dochází k pádu, zejména je-li povrch chodníku ve větším spádu. Úřad s tímto ale příliš dělat nemůže. Deníku to řekla Alida Štulajterová, mluvčí úřadu.

Ledové a kluzké nebezpečí číhá na chodce téměř v každé ulici. Mnoho okapů totiž končí nad chodníkem, který se stává neschůdným.Foto: Deník/Miroslav Elsnic

„Místy je to dost nebezpečné. Zejména tady v Poštovní ulici. Chodník tu má dost veliký sklon, chodí se po něm špatně i v létě, natož teď v zimě. A navíc ty ledové plochy od okapů. Je to o úraz, a někdo by to měl řešit," řekla Rakovnickému deníku Iveta Čermáková.

Podobná situace je ale i v dalších ulicích města Rakovník, dokonce i přímo na Husově náměstí.

Zatímco někteří majitelé nemovitostí, nebo zdejší prodejci, se snaží „skluzavku" odstranit kvůli možnému nebezpečí, vzhledem k počasí je to marný boj. Město Rakovník ovšem s daným problém příliš dělat nemůže. Pokud navíc dojde k úrazu, jdou škody za újmu na zdraví za městem.

„Město Rakovník je pro tyto případy pojištěno," řekla mluvčí rakovnického městského úřadu Alida Štulajterová s tím, že se v minulosti ještě nestalo, aby pojišťovna neuhradila pojistné kvůli tomu, že je voda z nemovitosti svedena na chodník. Pokud by se tak ale stalo, vše by musel odbor vyřešit buď domluvou, nebo by případ byl řešen v rámci občanskoprávního sporu u okresního soudu.

Podle mluvčí úřadu Alidy Štulajterové nemá úřad příliš možností, jak celou věc řešit. Problém je hlavně u starších budov. Stavební úřad totiž podle mluvčí Štulajterové při povolování nových staveb důsledně vyžaduje řešení nakládání s dešťovými vodami. U budov starších je to ovšem problém. „Byly často stavěny v době, kdy byly ulice nezpevněné a ještě nebyla kanalizace. U těchto staveb se nakládání s dešťovými vodami řeší při jejich rekonstrukcích, případně v době rekonstrukce ulic, v nichž se nachází. Odbor správy majetku v takovém případě oslovuje vlastníky nemovitostí, aby si zaústili svody do přípojky. Tam, kde to nelze, je ještě možnost zbudování takzvaného aku-drenu, kterým se vody vyvedou až na vozovku," napsala v odpovědi Rakovnickému deníku mluvčí úřadu Alida Štulajterová.