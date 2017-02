Chtějí využít dotaci

Nové Strašecí – Nové učebny fyziky, chemie a přírodopisu se dočkají žáci Základní školy v Novém Strašecí. Město chce k tomu využít vypsané dotace.

Radnice Nové StrašecíFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Žádost o ní se musí odeslat do čtrnácti dnů. Je možné čerpat částku až do deseti milionů. Předběžný rozpočet je osm milionů. Spoluúčast města je osmdesát procent. Ze spoluúčasti by zhruba polovina šla z peněz školy, takže městu by zbylo zaplatit asi čtyři sta tisíc korun. Pokud dotace vyjde, rekonstrukce by začala až v příštím roce. Lze ji udělat i na etapy.