Chtěli jsme dětem udělat staročeský masopust. Postupně se k nám přidávali další

Všetaty u Rakovníka – Masopust ve Všetatech má osmiletou tradici. Je to málo, nebo hodně? Jak tradice vznikla, prozradila za ostatní účastníky Klára Hošková.

Jak jste dali dohromady masopust?

Žijeme tady dvě rodiny, Herinkovi a Hoškovi. Nejprve jsme chtěli udělat masopust pro děti s lidovými písničkami a maskami. Postupně se přidávaly další rodiny ze Všetat. Jen kvůli masopustu se každý rok dává dohromady kapela kamarádů. Franta je místní, harmonikář Jirka a trumpetista Pepa jsou ze Žižkova, houslista Vít je ze Smíchova.

Chodíte také od domu k domu?

Nejprve jdeme ke kapličce, tam požádáme starostu obce Františka Závoru o povolení k masopustnímu veselí, zatancujeme si a jdeme po vsi. Zastavujeme se tam, kde to máme předem domluvené. Každý rok se někdo přidá, někdo zase ubude. Zastávek je několik. Tancujeme s dětmi, nebo s hospodářem a hospodyní. Podle situace a kdo jak má chuť, Když vidíme, že už nám je zima, zase popojdeme. Na jedné zastávce máme soutěž.

O co se jedná?

Je to soutěž o největšího jedlíka koblih v určitém limitu. Máme připraveno sedmdesát koblížků. Vítěz dostane medaili Krále koblížků.

Kdo vytváří masky? Je to i společně?

Jak kdy, někdy jsme se i sešli a domlouvali společně. Teď už se většinou obléká každý sám. Naše rodina například čerpá z toho, co jsme měli už před tím a trochu to obměníme. Jak děti rostou, tak dědí masky po sobě. Třeba kočičku si oblékla letos už třetí generace. Rodiny si vytvoří většinou společnou masku.

Nechybí ani klasická maska medvěd…

Toho jsem udělala nejprve pro sebe. Koupila jsem chlupatou látku, ušila tělo. Hlavu jsem nakašírovala a polepila chlupy. Čenich vymodelovala z fima a nalepila. Pak chtěl syn jít také za medvěda, takže jsem ušila menší tělo pro něj a střídáme se. Jeden rok jsem medvěd já a druhý on.

Co vás čeká po průvodu, jdete rovnou domů?

Protože tady dobře funguje hospoda v sokolově, letos jsme se poprvé domluvili, že skončíme tam a posedíme. Je to nekuřácké prostředí, takže rádi posedíme i s dětmi. Před tím si ještě děti zatancují lidovou hru Na Žalmana. Je z Prostonárodních písní a říkadel Karla Jaromíra Erbena.