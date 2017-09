Cyklostezka propojí Kladensko s Rakovnickem

Křivoklát – Vzpomínku na ukončení parního provozu na české železnici na počátku osmdesátých let minulého století přiveze v sobotu do stanice Křivoklát na Rakovnicku speciální vlak, vypravený z Prahy při příležitosti konání 23. ročníku rytířských slavností Křivoklání. Potáhne ho lokomotiva řady 556.0 zvaná Štokr, což jsou mašiny, které u nás dosloužily až do posledních chvil páry v pravidelném provozu na kolejích.