Další výluky: místo vlaků pojedou do Kralovic a Jesenice autobusy

Rakovnicko – Nejen při cestě do Kralovic, ale také při jízdě do Jesenice se v příštích dnech budou muset cestující obrnit trpělivostí. Právě v těchto směrech je totiž čekají výluky vlaků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Ta ve směru na Kralovice začíná v úterý 17. října a trvá do čtvrtka 19. října. V tomto termínu se tak cestující vždy od 7.20 do 15 hodin budou muset smířit s náhradní autobusovou dopravou. Ta bude lidi přepravovat také ve směru na Bečov nad Teplou. Shodně od úterý do čtvrtka, vždy od 8.30 do 13.45 hodin tu bude trvat výluka od rakovnického hlavního nádraží až do Jesenice.