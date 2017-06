Dárce krve Štěpánka Fišerová: Chtěla jsem druhým nějak pomoci

Střední Čechy – Štěpánka Fišerová daruje krev už od 27 let. A v darování krve chce pokračovat i nadále. „Chci krev darovat, dokud mi to zdravotní stav dovolí," tvrdí.

Štěpánka Fišerová, ředitelka závodu Rako IIIFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Kdo vás přivedl k darování krve? Měla jste příklad v rodině?

Darovat krev jsem se rozhodla sama, chtěla jsem dělat něco pro druhé, nějak jim pomoci. Darovat krev mi přišlo naprosto přirozené. Je to minimum, co mohu udělat pro zdraví druhých. Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou vědecký pokrok stále nedokáže nahradit. Nicméně nikdo z rodiny krev nedaroval.

Máte spočítáno, kolikrát jste krev darovala?

V roce 2016 jsem měla dvacet odběrů. Získala jsem stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského. Kolikrát mohu darovat, je přesně dáno. Darovat může každý ve věku 18 až 65 let. Minimální frekvence u mužů je jedenkrát za tři měsíce, u žen za čtyři měsíce. Daruji krev pravidelně v tomto čtyřměsíčním intervalu. Vynechám pouze ze zdravotních důvodů. Obdivuji ty, kteří získali zlatou medaili za 40 odběrů a v dárcovství pokračují. Já chci krev darovat, dokud mi to zdravotní stav dovolí.

Měla jste třeba zpočátku z darování krve strach?

To jsem nikdy neměla. Hned na počátku mě překvapila rychlost procesu jako takového, protože vlastní odběr trvá mezi pěti až deseti minutami. Záleží na tom, jak krev rychle teče. Předchází tomu zdravotní vyšetření a rozbor krve. To trvá déle, než vlastní proces. Sestřičky jsou tam velmi pozitivní a vstřícné, takže je to pro mne vždy milá záležitost. Věřím, že i pro všechny ostatní.

"Myslím si, že je přirozené pomoci druhým a umožnit jim dál žít."

Nelitovala jste někdy vašeho rozhodnutí darovat krev?

Rozhodně ne.

K odběru se hlásíte sama, nebo vás osloví, když potřebují vaši krev?

To už funguje automaticky. Na každém odběru se vás zeptají, zda chcete přijít příště. Zapíší si vás do evidence a následně obešlou korespondenčním lístkem s termínem příštího odběru. Naše zdravotnictví se snaží získávat stále nové dárce.

Krev darujete už pěknou řádku let. Setkáváte se tam pravidelně i s ostatními dárci?

Ano, je to pokaždé příjemné setkání s ostatními. Já tam za 12 let darování krve potkávám stejné tváře. Jsem ráda, že ostatní mají také tak aktivní přístup ke zdraví lidí, a že pro ně chtějí něco dělat. V rakovnickém centru odběru krve je vždy fajn atmosféra. Setkává se tady 60 až 80 dárců.

Přesvědčila jste někoho k darování krve?

Ano. I když já se příliš nezmiňuji o tom, že krev daruji. Z mých přátel začali darovat krev dva lidé. Mám zkušenost, že je jednodušší získat pro darování krve ženy, než-li muže. Možná jsou odvážnější, zodpovědnější nebo si dokáží udělat více času. Celý proces včetně vstupních vyšetření zabere ale maximálně dvě až tři hodiny.

Uvažovala jste o darování kostní dřeně?

Považuji to za druhý stupeň dárcovství. Chci se do toho zapojit. Myslím si, že je přirozené pomoci druhým a umožnit jim dál žít.