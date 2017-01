Den otevřených dveří SOU Nové Strašecí

Nové Strašecí - Dny otevřených dveří pořádá Střední odborné učiliště v Novém Strašecí pravidelně, ale letos se poprvé konaly v sobotu.



Ředitel školy Jan Nechutný pro Rakovnický deník vysvětlil: „Myslím, že ten termín je pro rodiče dobrý. Řada z nich je totiž v dnešní době extrémně zaměstnána. V tuto chvíli myslím, že se nám volba víkendu osvědčila. Jsme příjemně překvapeni, že lidí přišlo hodně. Potěšující je, že mezi nimi bylo hodně opravdových zájemců o studium." Jan Nechutný ví, o čem hovoří, neboť se spolu s kolegy také ujal role průvodce. A spolu s ním i vyučující Jana Krobová a Jan Krupička. „A je tu celá řada dalších kolegů, kteří také pomáhají," dodal Jan Nechutný.

Příchozí se dozvěděli, že škola nabízí tříleté učební obory Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci oborů Automechanik a Opravář ZS získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz. Opraváři ZS získávají dále zdarma svářečský průkaz, žáci oboru Automechanik mají možnost získat 1. metodu svařování za zvýhodněnou cenu. Opravář ZS a Zahradník získávají stipendium Středočeského kraje.

„Pozvali jsme i veřejnost. Chceme ukázat, že jsme školou s dlouholetou tradicí rodinného typu, která má svým žákům co nabídnout. Hovoří pro nás i ten fakt, že jsou naši absolventi velice poptáváni na trhu práce," zdůraznil Jan Nechutný. Jako zajímavost dne označil to, že se přišli do školy podívat s potencionálními žáky nejen jejich rodiče, ale dokonce i prarodiče.

Po třiceti letech si školu do Nového Strašecí přijel prohlédnout například i pan Ladislav z Kladenska. Spolu se ženou Lenkou a dcerou Monikou doprovodili syna Ladislava, který vážně uvažuje o studiu na této škole. „Změnilo se to tu tak z padesáti procent, jinak je to tu stále stejné. Když jsem se tady učil, tak byla škola ještě tam, kde je dnes školicí středisko," zavzpomínal pan Ladislav.

Zajímalo nás, co v loňském roce ředitele školy nejvíce potěšilo. Jednak připomněl úspěch žáků v soutěži svařování, kde získali už potřetí druhé místo. „To, že ho získávají kontinuálně, svědčí, že mistři odborného výcviku dělají svoji práci dobře a že kvalita naší svářečské školy je dlouhodobá," okomentoval událost Jan Nechutný.

Osvědčení hospodářské komory ji letos také neminulo. Škola ho dostává pravidelně za kvalitní přípravu odborníků. „Nesmím zapomenout na druhé místo v soutěži Střední roku ve Středočeském kraji. To je soutěž žáků a dělá ji asociace studentů a je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo," dodal Nechutný.