Den s TGM v Lánech se těšil velkému zájmu veřejnosti

Také letos se Den s TGM v Lánech těšil velkému zájmu veřejnosti. Vzpomínkovou akci každoročně pořádá lánské muzeum u příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Letos by Masaryk oslavil 167. narozeniny. Po celý den se v muzeu konala oživená prohlídka s legionáři, četníky a prvorepublikovými dámami i dětmi.

Jako občerstvení se podávaly Masarykovy oblíbené pokrmy. Ty uvařili a upekli posluchači Střední školy služeb a řemesel Stochov.

Ředitelka Muzea TGM v Rakovníku Magdaléna Elznicová Mikesková po slavnostním aktu pokládání věnců k jeho jezdecké soše připomněla: „Masaryk se zapsal do historie především jako neúnavný bojovník za pravdu, realistický politik s vynikající anticipací."

Mezi hosty byli například: náměstek pro Oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Daniel Marek, starosta Lán Karel Sklenička a starosta Nového Strašecí Karel Filip. Karel Sklenička připomněl: „Děláme vše proto, abychom byli pokračovateli tradic pana prezidenta Masaryka, který nedaleko odsud, na lánském hřbitově, sní svůj věčný sen."

Především tu ale byli zástupci mnoha spolků, například Masarykovy společnosti, Společnosti Eduarda Beneše, Československé obce legionářské.

Den zakončil koncert dixielandové kapely Brass Band Rakovník. Dodejme, že se v Lánech 7. března v 10:30 hodin uskuteční další pietní akt na místním hřbitově. Tentokrát také za účasti zástupců české vlády.

Mikesková: Setkáváme se snahou dehonestovat Masarykův odkaz

Magdaléna Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea T. G. M. v Rakovníku a všech jeho poboček na okrese, říká: „Jsem moc ráda, že si každý rok můžeme připomínat narozeniny našeho prvního prezidenta před jeho jezdeckou sochou v Lánech."

Ne vždy jsou ale na jeho osobnost jen kladné ohlasy…

Žijeme ve složité, hektické a uspěchané době, kde převládá vstřebávání zkratkovitých, povrchních informací. Bohužel i my muzejní odborníci, kteří usilujeme o to, abychom co nejlépe a na základě odborných badatelských výzkumů prezentovali osobnost T. G. Masaryka, se stále častěji setkáváme se snahou dehonestovat Masarykův odkaz a minimalizovat zásluhy československých legionářů a takzvaně demytizovat období první československé republiky. Stále více nás překvapují časté snahy manipulovat s osobností T. G. Masaryka a především prezentovat a vyhledávat senzace v jeho životě bez ohledu na posouzení jeho práce a díla, bez ohledu na skutečné historické prameny. To jako by se stávalo něčím nepodstatným. A to samé platí bohužel také o členech jeho rodiny.

Například?

Mohu uvést jeho dceru Alici, sociální pracovnici a zakladatelku Československého červeného kříže. Často bývá vykreslována jako úzkostná nepříjemná opatrovatelka soukromí svého otce, ale nikdo již nepřipomíná její obrovské zásluhy v sociální práci pro republiku v podobě zakládání škol pro ošetřovatelky, organizování akcí pro uprchlíky, podvyživené děti či nemocné tuberkulózou. Dodnes není doceněna její mírová činnost na mezinárodním poli Červeného kříže, což nedokáže bohužel ocenit ani samotný Český červený kříž. O to více jsme rádi, že právě naše muzeum bude díky Středočeskému kraji vlastníkem jedinečné Pamětní síně Alice G. Masarykové v Lánech, který připomíná její památku.