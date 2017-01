Děti jezdily na bobech přímo na zahradě

Nové Strašecí - Zimních radovánek přímo na své zahradě si ještě v polovině týdne užívaly děti z MŠ Zahradní.

„Teď, když napadl sníh, využíváme ho opravdu naplno. Na procházku to úplně není, protože to klouže a ve sněhu se jde obtížně. Jezdíme na bobech hlavně tady na zahradě, i když je další kopec nedaleko. Máme tu dvouleté děti a ty by tam s boby těžko došly. Další čas bychom ztratili, než bychom se na kopec vůbec vypravili. Na zahradě využijeme celou dobu ke hře, " vysvětlovala paní učitelka Hana Jurgovská.

Když není sníh, tak si děti vyjdou buď na kratší procházku a ještě si pohrají na zahradě, nebo si vyjdou dále a zahradu vynechají. Setkávají se také s dětmi z ostatních školek a společně si hrají například v parku. Jen pro úplnost: ve třídě je dvacet šest dětí, další dvě nastoupí během příštího týdne. Bobovalo jich ale méně, protože byly nemocné.