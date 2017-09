OBRAZEM: Děti se prošly pohádkovým lesem

Rakovnicko - V Lišanech patřilo sobotní odpoledne zejména dětem. Parta dobrovolníků tu za podpory obecního úřadu uspořádala Pohádkový les. „Letos je to už 11. ročník. Pohádkový les se koná vždy druhou zářijovou sobotu,“ řekla jedna z organizátorů akce Ilona Čechová.

Pro děti bylo připraveno celkem devět stanovišť a na každém z nich na ně čekali pohádkové bytosti. Ty měly pro účastníky připravené různé soutěže se sladkými odměnami.

Chůze poslepu nebo let na koštěti

Na začátku trasy se děti přihlásily a obdržely kartičku, kam jim pohádkové bytosti za splnění úkolu, zakreslily smajlíka. Jako první bylo pro děti připraveno malování obrázků u Spejbla, Hurvínka a Máničky. Následovala chůze poslepu, na kterou dohlížely švadleny. U čarodějnic měly děti za úkol trefit se víčky do správných barev. U čtvrtého stanoviště na děti čekali králíci i se svým velkým kloboukem. Děti nejprve musely přeskákat mrkve králičími skoky a pak se trefit koulemi do klobouku. Další stanoviště měly na starosti zase čarodějnice. Ty chtěly tentokrát od dětí předvést let na koštěti.

V cíli čekal čert

Počasí dětem přálo a účast byla veliká. „Každoročně se Pohádkového lesa zúčastní kolem 80 dětí,“ doplnila Ilona Čechová. V cíli čekal čert se svou pomocnicí. Kdo mu ukázal kartičku se splněními úkoly, dostal balíček sladkostí.

Renáta Fryčová