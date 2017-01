Děti si teď nejvíce užívají sněhovou nadílku

Rakovník - V historickém centru města Rakovník neustále přibývá automobilů. Vyplývá to z meziročního srovnání Městského úřadu Rakovník. Zatímco v roce 2015 vjelo do centra zhruba 507 tisíc automobilů, v loňském roce to bylo o více jak 40 tisíc více. Přesto městu poklesly tržby z parkovného, a to o téměř 880 tisíc korun na 3,76 milionu.