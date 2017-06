FOTOGALERIE: Dětský den oslavili společně

Jesenice – Setkání dětí všech jesenických škol při oslavě jejich svátku je v Jesenici už dobře zavedenou tradicí. Děti i s rodiči a přáteli k sobě na dvůr internátu pozvou žáci Střední integrované školy v Jesenici a připraví pro ně část programu.

Pokaždé je coby pohádkové postavičky zavedou do pohádky, takže se děti na chvíli ocitly v pekle u čertů, nebo v perníkové chaloupce u báby s dědkem. A všude plnily pohádkové úkoly. Za ně sbíraly body, které na konci proměnily v odměnu. Komu vyhládlo, opekl si špekáčky. A dětí se sešlo opravdu hodně. „Měli jsme připraveno dvě stě padesát kartiček pro děti na plnění úkolů a museli jsme je přidělávat,“ řekla Miluše Motlová, která s žáky integrované školy připravila velkou část programu.

O velkou a zajímavou podívanou se jako vždy postaraly složky integrovaného záchranného systému. Přijeli profesionální hasiči z Rakovníka i dobrovolní hasiči z Jesenice. Ti rakovničtí předvedli záchranu osoby slaňováním ze střechy internátu. K dispozici bylo i vozidlo záchranné služby s patřičným komentářem samotných záchranářů. Dorazili také dopravní policisté. Ti předvedli měření rychlosti radarem.

Výzbroj a výstroj ukázali policisté z místního obvodního oddělení. „Na louce najdete to, co stálo u počátku záchranného systému a to koně. Můžete se na nich svézt,“ vysvětloval René Černý. Nechybělo ani něco z kultury. V úvodu zazpíval pěvecký sbor Základní školy, mateřské školy speciální a Praktické školy v Jesenici čtyři písně z pohádek.