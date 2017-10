Divočáci jsou přemnožení, ale ne nebezpeční

Rakovnicko - Potkat při procházce lesem divoké pra-se není v tomto období žád-nou raritou. Právě naopak. Myslivci, zemědělci i statistiky lesního hospodářství se shodují na jednom divočá-ků je až příliš.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Rada

Jejich přemnožení je ne-jen na Rakovnicku, ale všu-de v republice, dlouhodobý jev. Dostatek bohaté potravy i absence přirozených predátorů nárůstu divočáků prospívá. Za uplynulý myslivecký rok, tedy od dubna do konce letošního března, jich jen po rakovnickém ok-rese pobíhalo nad dva tisíce. A to poté, co jich myslivci přes tři tisíce vystříleli.

Právě myslivci mají za úkol stavy černé zvěře udržovat v normálu. Kvůli jejich vysokému počtu dostali nově povolení lovit i v době sklizně. Právě zemědělci bě-dují, že jim letošní úrodu „sklidila“ divoká prasata.

„Sežrala nám půl hektaru silážní kukuřice. To je škoda za asi 15 tisíc korun,“ svěřil se po nájezdu divočáků zemědělec z Čistecka.

Odstřel černé zvěře prospívá nejen regulaci jejích stavů, ale také snížení rizika přenosu chorob. Při přemnožení hrozí na Rakovnicku třeba takzvaná Aujeszkyho choroba, která je kromě jiných zvířat přenosná i na psy. Při ulovení se proto musí každý kus dát laboratorně vyšetřit. Že ale není na místě se setkání s černou zvěří obávat, potvrdil myslivecký hospodář kněževeské honitby Miroslav Franěk: „Útoky divočáků opravdu nehrozí. Jsou to plachá zvířata, a pokud nejsou zraněná, bezdůvodně nezaútočí.“ Ostražitost je na místě jedině v jarních měsících, kdy mají bachyně selata, jež si přirozeně chrání.

Když pak jdou do le-sa lidé, kteří chová-ní černé zvěře neznají a mají s sebou psa na volno, dopadá to čas-to špatně. Proto je zásadním předpokladem pro bezpečné setkání se s divočákem, mít svého psa vždy na vodítku,“ dodal myslivec.

Byť divočáků navzdory masivnímu odstřelu dál při-bývá, myslivci na ně na posedech často čekají marně. Divoká prasata mají totiž velmi dobrý čuch, po směru větru dokážou člověka vycí-tit i na vzdálenost 300 met-rů. Navíc jsou prý velmi chytří. V inteligenci divočák předčí i psa.

Kromě myslivců a zemědělců přidělávají divočáci vrásky na čele také řidičům. Zvířata se totiž, zvláště ve večerních či brzkých ranních hodinách, zdržují v zatravněných silničních příko-pech, odkud řidičům vybíhají přímo pod kola rozjeté-ho auta. Počet takových ne-hod, které v tom lepším případě končí desetitisícovými škoda, stoupá. Za loňské září jich na Rakovnicku bylo podle statistik dopravních policistů 108. Letos čís-lo ještě vzrostlo, na 161. Divoké prase je po vysoké zvě-ři druhým nejčastějším zvířetem, se kterým se řidiči na svých cestách setkávají. Pre-vencí vzniku těchto nehod je podle rakovnické policejní mluvčí Michaely Richterové především pomalá jíz-da v místech, kde je výskyt zvěře častý a předpoklad, že pokud už se zvíře na silnici objeví, nebude pravděpodo-bně samo. „Jakmile zjistíme jeho pohyb, měli bychom okamžitě zpomalit a vyp-nout dálková světla. Zvíře je totiž po oslnění světlomety dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce,“ vysvětlila policejní mluvčí.