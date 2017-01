Do budov konečně nezatéká. Mají novou střechu

Nové Strašecí – Celkem dva tisíce pět set metrů čtverečních má nová střecha, která pokrývá budovy v areálu Středního odborného učiliště v Novém Strašecí.

Radnice Nové StrašecíFoto: Deník/Šárka Hoblíková



O jejich opravu vedení učiliště usiluje už patnáct let. Do budov zatékalo a jinak to vyřešit nešlo. Voda stékala po panelech a poškozené místo nebylo možné odhalit.

Novou střechu má tedy budova školy, školní jídelna a kuchyně. Zároveň s novou střechou byla udělána hydroizolace, to znamená zateplení polystyrénem, na který se položila polyetylénová fólie. Materiál by měl mít vyšší životnost než asfaltová lepenka. Součástí oprav byly také klempířské práce a odvětrávání.

„Rekonstrukci jsme zahájili na začátku prázdnin. Dokončena byla na konci listopadu. Velkou část prací řemeslníci stihli během prázdnin. Zbytek dodělávali za provozu školy," informoval ředitel učiliště Jan Nechutný. Budovy jsou staré asi třicet let, takže jsou téměř na konci životnosti. Po střeše v učilišti plánují opravu všech cest v areálu.