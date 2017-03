Do Čisté přijeli na masopust hosté z Čisté u Litomyšle a Čisté u Horek

Čistá - Čistecký masopustní průvod se může každoročně pyšnit skvělou organizací.

A letos mu přálo i počasí. Starostka obce Blaka Čebišová pro Rakovnický deník potvrdila: "Počasí se opravdu vydařilo. Přišlo hodně lidí, napočítali jsme zhruba něco přes čtyři stovky. Také masek bylo hodně. Opět nezklamali ti, kteří se průvod připravují doma a pak nás svojí maskou mile překvapí."

Po roce rovněž přijeli do Čisté přátelé hasiči z Čisté u Litomyšle a z Čisté u Horek a aktivně se také zapojili do průvodu v maskách. "Těší se na to celý rok. Jsem ráda, že naši hasiči v tradici masopustu pokračují a zapojují i ty nejmenší," zdůraznila Blanka Čebišová.