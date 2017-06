Do Křivoklátu se sjeli kytaroví virtuosové

Křivoklát /FOTOGALERIE/ – V prostorách starobylého hradu Křivoklát se uskutečnil 14.ročník Mistrovských kytarových kurzů. Kytarové kurzy zahrnují výuku předních pedagogů v oboru a renomovaných českých a zahraničních kytaristů a profesorů z konzervatoří, kteří přes den vyučují studenty a večer zahrají na koncertech.

Tradičně se ho účastní také Pavel Steidl ze Skryj. Letošní akce měla opět velký ohlas zejména u studentů konzervatoří a akademií i nadaných žáků základních uměleckých škol a pedagogů. „Sjíždí se sem nejlepší kytaristé světa. Součástí kurzů jsou také přednášky o metodice výuky hry na kytaru, které jsou určené učitelům základních a středních uměleckých škol. Letos zde máme i studenty z Polska, Slovenska, Srbska i z Ruska,“ uvedla za pořadatele Mistrovských kytarových kurzů na hradě Křivoklát Ilona Hronková.

Letos se na kytarové kurzy přihlásilo čtyřicet mladých a nadaných kytaristů. „Byla jsem nesmírně překvapená, jak nádherně ti mladí lidé hrají. Nikdy jsem ještě tak krásnou hru na kytaru neslyšela. Chvílemi mi připadalo, že nehrají na kytaru, ale na housle či harfu. Prostě nádhera,“ poznamenala v sobotu návštěvnice hradu Křivoklát Jolana Peterková.

Mistrovské kurzy na hradě Křivoklát založil Vilém Žák z Rakovníka. „Kurzy absolvují mladí kytaristé do osmnácti let. Aby se takhle mladý člověk dostal k nějakému špičkovému kytaristovi jako jsou tady, je velmi složité a spíše nemožné, protože by to bylo velmi drahé. Museli by za nimi do světa. Napadlo mě, že bychom tyto světové kytarové virtuosy mohli pozvat k nám na kurzy. K jejich založení jsem přizval profesora Milana Zelenku, Pavla Steidla a chorvatského kytaristu Orzena Mutaka,“ vysvětlil Vilém Žák.