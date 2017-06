Do mateřské školy děti chodí už čtyřicet let

Panoší Újezd /FOTOGALERIE/ - Do Mateřské školy v Panoším Újezdě první děti vstoupily před čtyřiceti lety, přesně 15. dubna 1977. První ředitelkou byla Irena Vopatová. Tehdy měla škola dvě třídy, jednu v patře. Počet dětí klesl na jednu třídu začátkem devadesátých let, kdy je přestal do školy svážet autobus zemědělského družstva. Třída v patře nyní slouží jako ložnice a při velkých kulturních akcích s rodiči.

Výročí připomněla milá oslava 28. dubna. V mateřské škole se sešli současní a bývalí zaměstnanci. „Ráda vzpomínám na moji první ředitelku Radku Matějkovou. Bylo úžasné, že jsem u ní mohla začínat. Chtěla bych jí za to poděkovat," řekla ředitelka mateřské školy Jitka Vostrá, která se sem vrátila v roce 2009 za paní ředitelku Jaroslavu Kolářovou. Ta tu učila třicet dva let. Děti hostům předvedly řemeslnickou besídku. Nechybělo ani občerstvení. Nyní má škola jednu třídu s jednadvaceti dětmi. Dál je tu paní ředitelka, učitelka, uklízečka a kuchařka. Zhruba polovina dětí dojíždí ze Šlovic, Hřebečníků, Petrovic, ze Skřivaně. Ostatní jsou místní. Kapacita školy je dvacet šest dětí. „Přijímáme už dvouleté děti, takže počet jednadvacet je přiměřený. V jarních měsících, kdy chodí nejvíce dětí, třídu rozdělujeme při řízených činnostech na dvě. Máme tu jednu paní učitelku, která pracuje na dohodu o provedení práce," popisovala ředitelka Jitka Vostrá. Jinak jsou děti v jedné třídě a skloubit aktivity předškolních a dvouletých dětí bývá někdy náročné. Každý den je pestrý, s písničkami, výtvarnou a pracovní činností, cvičením, vzděláváním, například prací s obrázky. Při procházkách děti míří do přírody, nebo navštíví některé obyvatele, aby si prohlédly hospodářská zvířata a jejich mláďata. Škola rovněž spolupracuje s rodiči. V polovině května se tu odehrál Den s maminkami, kdy si maminky dětí připravily každá svůj stánek s různými činnostmi. V červnu společně s rodiči oslaví Den dětí na zahradě, kde se poznávají celé rodiny a soutěží v rodinných družstvech. „Je běžné, že se tu rodiny seznámí a pak se děti vzájemně navštěvují doma," podotkla ředitelka. Samozřejmostí jsou dvakrát za rok besídky, pak karnevaly, pečení cukroví, výlety, loučení se školáky, čarodějnice, sázení stromků v Hracholuskách. Velký úspěch měl školkový jarmark v sokolovně. Společně s dětmi z Mateřské školy ve Všetatech děti zpívaly v soutěži Skřivánek. Od roku 2009 mají všechny děti, které končí mateřskou školu, barevná tabla. Rodiče si je mohou prohlédnout na chodbě budovy. Škola velmi dobře spolupracuje s obecním úřadem. Za posledních několik let se v budově vyměnila okna za zhruba 319 tisíc korun. „Ještě jsme zrenovovali koupelnu za 200 tisíc," dodala Jitka Vostrá.

Autor: Šárka Hoblíková