Do řeky Berounky vstoupili otužilci a rybáři zde ukončili sezónu

Nezabudice - Na břehu řeky Berounky u Nezabudic se v úterý v pravé poledne sešli všichni ti, kterým tahle prastará řeka přirostla k srdci. Rybáři, místní obyvatelé, ale i chataři a chalupáři. Sešli se zde ze dvou důvodů. Jedna skupinka, čítající zhruba patnáct osob, se v chladném, zimním dnu neváhala vysvléknout do plavek a vstoupit do jejího klidného proudu.

Mezi srdnaté otužilce patřil například i Pavel Kořan z nedalekých Hracholusk, který pro Rakovnický deník konstatoval: „Jsem tu dnes určitě nejstarším účastníkem. Otužuji se pravidelně jednou za rok, a to právě jen při této příležitosti. Je to podle mě především o stavu mysli. Když se člověk vnitřně správně nastaví, tak je teplotní komfort odpovídající situaci a není to tak hrozné." Podpořili ho Hubert a Olda, rovněž Kořánovi, zástupci hájovny Křimiště, ve slušivých pruhovaných plavkách s kšandami. „Voda byla dneska jako meč. Lepší by snad bylo, kdyby byla pořádná zima, pak by voda působila tepleji. Ten větřík je nepříjemný. Udělal jsem dvě tempa. Trénuji pravidelně jedenkrát v roce v Klatovech a v pětašedesáti už chci zkusit plavat ve Vltavě," prohlásil Olda.

Pro Huberta byla koupel osvěžující. Udělal pár temp. Trénuje také jedenkrát v roce v Berounce, takže příští rok by rovněž otužileckou koupel rád zopakoval. Mezi otužilými nadšenci se ponořila do Berounky jedna žena, Rebecca Riisness: „Zatím nic necítím. Není mi zima, ani teplo. Ponořila jsem se a kousek jsem plavala. Ještě mám mokré vlasy," ukazovala těsně po koupeli. Podle ní byla koupel super a vzrušující. „Navíc koupel právě v řece Berounce mělo pro mě zvláštní kouzlo. Mám ráda Otu Pavla a jeho dílo. Četla jsem například Jak jsem chytal ryby. Jsem tu s dcerou, partnerem a dalšími kamarády. Teď mám pocit, že jsem součástí krajiny," řekla Rebecca, která je z New Orleans a, jak prohlásila, proto asi trochu bláznivá. Příští rok by ráda koupel zopakovala.

Dodejme, že mezi otužilci byly tentokrát dokonce i tři děti. Za spolupořadatele doplnil Jiří Halml: „Letos se jedná o čtvrtý ročník této akce a musím spokojeně konstatovat, že se jí účastní stále více lidí." Ti i letos dostali pamětní medaile, kterým vzhled dodala výtvarnice Zuzana Honsová.

Druhým důvodem k setkání bylo symbolické ukončení rybářské sezóny na řece. Za pořadatele vysvětlil Petr Čáslavský: „Dnešek je především o setkání lidí. Popovídají si, mají možnost ochutnat výborný gulášek a třeba svařák. A přijeli také i převozníci, takže je možnost zajet se lodí podívat do Pamětní síně Oty Pavla v branovském luhu." O tom, že místní rybáři jsou opravdovými nadšenci, hovoří například fakt, že několik z nich pruty nahodilo i o druhém svátku vánočním. To potvrdil Pavel Kraus: „Spíše než o chytání ale jde o tu pohodu."