Dominanta náměstí v Novém Strašecí: vodní prvek by měl hlavně sloužit lidem

Nové Strašecí – Kašna s brouzdalištěm, symbol písmene W nebo další dva návrhy by mohly v budoucnu vévodit Komenskému náměstí v Novém Strašecí. Rozhodli o tom obyvatelé města v anketě, ve které vybírali ten nejlepší z jednadvaceti návrhů od odborníků, laiků i dětí.



Soutěž o vodní prvek vyhlásilo město loni na podzim. Z 215 hlasů vzešly čtyři vítězné návrhy. První a druhé místo obsadil jeden autor, dva návrhy dostaly stejně hlasů. Autoři měli zcela volné ruce, neomezovaly je ani náklady na stavbu.



Všichni tři autoři vítězných návrhů mají k městu nějaký vztah. Architekt Jiří Baroch sem jezdí téměř třicet let na chalupu. Náměstí řešil jako celek a nebyla to jeho první zkušenost. Koncept celého náměstí už navrhoval ve Vinařicích.



„Vzhledem k tomu, že kašna na náměstí historicky nikdy nebyla, rozhodl jsem se, že budu vycházet ze symboliky a tou je písmeno W, které vzešlo z historie. První návrh navíc zachová provozní diagonálu přes náměstí, která je pro provoz důležitá," vysvětloval architekt.

Druhý jeho návrh v podobě oblé kašny se strašidlem je trochu vzletnější a autor silnici přes náměstí zrušil a kladl důraz na společenské akce. Další architekt Jan Valer pochází ze Senomat a bydlí v Tuchlovicích. Náměstí dobře zná. „Nakonec jsem vodní prvek nechal na původním místě. Lidé už jsou tam na něj zvyklí, tak jsem nechtěl, aby se místo odpočinku přesunulo jinam," řekl Jan Valer, jehož návrh byla prvotina.

Co bude s návrhy dál, rozhodne vedení města

Vodní prvek autora Jana Valera je brouzdaliště, které v létě potěší hlavně děti. „To byla moje hlavní idea, protože mám rok a půl starou dceru," doplnil Jan Valer. Podle něj řešit část náměstí bez celkové koncepce je hodně těžké, protože se vždy snaží uchopit prostor tak, aby byl jednotný s celkovým výrazem.



S tím souhlasila i autorka dalšího návrhu, výtvarnice Marcela Braunová Regaiolliová, která z Nového Strašecí pochází a podobnou studii tvořila poprvé.

„Nelze oddělovat jedno od druhého. Vytrhnout z konceptu jednu věc a posadit ji někam." Lidé si více zvykli využívat dolní část náměstí k odpočinku a v horní části spíš nakupují. „Já jsem vycházela z toho, aby vodní prvek sloužil lidem, byl praktický a nebyl nebezpečný. Ale zase aby náklady nepřesáhly možnosti toho, kdo si to objedná, " vysvětlovala autorka návrhu Marcela Braunová Regaiolliová.



Co bude s návrhy dál, rozhodne vedení města. Pak vznikne projekt pro stavební řízení. Dále už je to otázka peněz. Buď město požádá o dotaci, pokud bude vyhlášena, nebo vyčlení peníze z vlastního rozpočtu. Je také možné vzít si úvěr. „Projektů má město několik. Čekáme, zda bude vyhlášena dotace, pokud ano, musíme být připraveni, protože součástí žádosti je projekt. Jinak nemáme šanci," uvedl tajemník města Jiří Tláskal.

Další možností je zapracovat vodní prvek do rozpočtu města a vybudovat ho na etapy. „Rozpočet města ale není bezedný. Z průzkumu spokojenosti obyvatel města, konaného jedenkrát za dva roky, vždy Komenského náměstí vychází nejlépe. Nejhůře lidé vnímají prostranství za kulturním centrem, proto jsme se nyní zaměřili tam," řekl starosta Karel Filip.



Autoři vítězných návrhů dostali vypsanou finanční odměnu a diplom.