Drobné památky zachraňují dobrovolníci

Rakovnicko – Kapličky, kříže, sochy, boží muka, svaté obrázky. Jsou to památky, které jsou nezaměnitelnou součástí naší krajiny, odkazem našich předků, krásnou ukázkou lidové umělecké tvorby.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Přestože byla v minulosti velká část z nich zničena či vážně poškozena, najdou se skupiny lidí, kteří i za přispění obecních úřadů, bojují třeba i léta za jejich záchranu.

Pěkným příkladem je například Čistecko. Na polní cestě pod Vidomí nedaleko Šípského lesa, stojí kamenný kříž, postavený roku 1904 u pole Františka a Marie Bobisudových. Na jeho obnovu přispěla grantem obec a především pak drobní dárci. Starostka Čisté Blanka Čebišová upozornila:

„Velkou zásluhu pak mají především členové místní organizace Českého rybářského svazu."

Doslova z trosek se podařilo zachránit kapličku, který stojí u silnice mezi obcemi Zderaz a Kolešovice. Občanské sdružení Zderaz má obrovskou zásluhu na tom, že tu stojí dál zachována pro další generace lidí žijících na Rakovnicku. Za Obecní úřad Kolešovice připomněl Bohuslav Pelikán: „Trvalo zhruba pět let, nežli se ji za pomoci peněžních sbírek podařilo dostat do současného stavu. Přispěla i obec." Dovnitř kapličky se vrátila socha Jana Nepomuckého a pak byla slavnostně vysvěcena.

Pomohly dobrovolné sbírky, benefiční koncerty, výstavy na Rakovnicku i v Praze.

Hodiny opět zvoní

Díky veřejné sbírce občanů opět zvoní hodiny ve věži kostela sv. Štěpána na hřbitově v Senomatech. Lidé se složili na nový hodinový stroj. Ten starý někdo ukradl o Vánocích v roce 2014. Lidem vyzvánění moc chybělo. „Udělali jsme velkou sbírku. Oslovili jsme občany i firmy, které obci poskytují pravidelné služby v průběhu roku. Vybrali jsme 120 tisíc korun, což pokrylo náklady na pořízení i instalaci stroje. Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní, když se něco takového stane," zkonstatoval starosta Městyse Tomáš Valer.

Druhou velkou historickou památkou, na kterou přispívají lidé průběžně, je roubenka. V té se pravidelně konají různé akce, například jarmarky. Lidé platí dobrovolné vstupné. Z něj se platí opravy a údržba roubenky.

Sbírka na zvony v barokní zvonici

Další dlouhodobá dobrovolná sbírka je na dva zvony v barokní zvonici v kostele za školou. V této chvíli je na účtě sto deset tisíc korun, což je částka zhruba na jeden zvon. „Ten by se mohl případně udělat, pokud by jeho zavěšení nepoškodilo stolici zvonů. To si necháme ověřit. Pokud by se nedal zavěsit pouze jeden zvon, počkáme, až se vybere na druhý. Přispíváme i výtěžky z akcí. Nechceme sbírku nijak uspěchat, protože například po válce, kdy byly zvony roztaveny, se na ně vybíralo deset let," uzavřel starosta Tomáš Valer.

Veřejná sbírka na zvon se chýlí ke konci v obci Drahouš. Začala v květnu loňského roku a na zvon do kaple sv. Jana Nepomuckého přispěli téměř všichni místní a chalupáři. Peníze dali i přátelé obce. Sbírka končí letos v dubnu. Pak se bude zvon odlévat. Na to, jak takové dílo vzniká, se pojedou místní podívat přímo ke zvonaři, aby viděli, na co byly jejich peníze použity. Do věže by měl být zvon zavěšen nejdříve v květnu.

Kaple léta chátrala. Obyvatelům nebyl stav této dominanty obce lhostejný, proto byla převedena do majetku obce. Loni například se tu opravily veškeré vnitřní omítky.

Ke svým drobným památkám nejsou lhostejní ani lidé na Jesenicku. Před několika lety tu díky jejich pomoci a hlavně pomoci dvou „kapličkářů" Karla Chalupy a Zdeňak Hornofa například kaplička U Jeptišky doslova vstala z popela. Lidé na její opravu sbírali cihly. Kdo nepřinesl cihly, vhodil peníze do kasičky. Seznam dárců je zazděn v kapličce.

V budoucnu se rýsuje oprava sochy směrem na Krty. Tady se ale nejprve musí vyřešit vlastnické vztahy kolem pozemku, na kterém stojí rozpadlý podstavec. Socha by měla být někde v muzeu.

