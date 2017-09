Dvě tajemnice radnice. Rakovnická rarita

Rakovník – Vypukne to vše ode dneška za týden. Rakovnický hokejbalový tým sehraje první kolo extraligy stejně jako před rokem na půdě Alpiqu Kladno. Jenže velké těšení to zatím není. Proč? Na to odpovídal v rozhovoru pro Deník dlouholetá opora Martin Tvarůžek.