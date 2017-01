Extajemnice uspěla. Město Rakovník chystá odvolání

Rakovník - Výpověď a odvolání z funkce jsou neplatné. Takové je rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku ve sporu mezi extajemnicí Městského úřadu Rakovník Eliškou Holkovou (dnes Pidrmanovou) a městem Rakovník. Město Rakovník v současné době čeká na doručení rozsudku. Už nyní je jasné, že se město Rakovník proti rozsudku odvolá. Deníku to řekl starosta města Pavel Jenšovský.

Okresní soud v RakovníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

„Boxerské utkání, které skončí v prvním kole, je špatné. Očekáváme samozřejmě více kol a čím více je kol, tím je důležitější každé to další. Předpokládáme, že až nám přijde rozsudek, ten očekáváme v únoru, tak se s ním seznámíme a poté podáme odvolání. To je stoprocentní a uvidíme, jak bude věc pokračovat dále. Určitě se jedná o běh na dlouho trať," okomentoval sportovní terminologií rozsudek okresního soudu starosta Pavel Jenšovský.

Ten také zároveň Rakovnickému deníku řekl, že odchod současného tajemníka městského úřadu Petra Březiny nemá s případem nic společného. Petr Březina by měl post opustit ke konci února.

„Se soudním sporem to rozhodně nesouvisí, ačkoliv to veřejnost mnohdy spojuje. Pan tajemník Březina je již v důchodovém věku a zhoršoval se mu zdravotní stav. To je důvod jeho odchodu," vysvětlil starosta města Pavel Jenšovský. Zatímco Eliška Holková se domnívá, že byla z funkce tajemníka úřadu v první polovině roku 2015 odvolána neoprávněně, a kvůli tomu podala na město Rakovník žalobu, vedení radnice je opačného názoru.

Starosta Pavel Jenšovský tehdy Rakovnickému deníku řekl, že tak učinil vzhledem k vážným pochybením.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012, pozn. red.) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil Pavel Jenšovský.

V první polovině roku 2016 se Rakovnickému deníku podařilo zjistit, jakou finanční kompenzaci požaduje po městu bývalá tajemnice. Pokud by na podmínky město Rakovník přistoupilo, stáhla by žalobu. Dva na sobě nezávislé zdroje tehdy Deníku potvrdily požadovanou částku ve výši 1,2 milionu korun. Podle dostupných informací je tato suma kompenzací za ušlou mzdu.

Vedení rakovnické radnice nakonec exkluzivní informace Rakovnickému deníku potvrdilo s tím, že je ovšem nehodlá dále komentovat. Rakovničtí radní se požadavkem také zabývali a pro mimosoudní vyrovnání nabídli zcela odlišnou sumu.

„V rámci debaty jsme nakonec dospěli k částce, která zřejmě paní Holkovou v žádném případě neuspokojí. Shodli jsme se na částce ve výši čtyřicet tisíc korun s tím, že současně město Rakovník nebude uplatňovat soudně žádné finanční nároky vůči bývalé tajemnici," sdělil v červnu loňského roku Miroslav Samaš, místostarosta města. Ten dále popsal, jak radní došli k částce čtyřicet tisíc korun. Nechal se slyšet, že v celém sporu by město Rakovník přišlo o mnohem více peněz, a to i v řádu statisíců, i tehdy, kdyby soudní spor vyhrálo. Soud totiž ne vždy uzná plnou výši nákladů, jelikož advokátní kanceláře mají stanovený ceník. Proto přihlíží na stanovené tabulky, které obsahují vyčíslené náklady právě za jednotlivé úkony.