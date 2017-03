Hlavním úkolem je opravit místní silnice

Pavlíkov - Letošní rok je ve znamení oprav místních komunikací.

Ilustrační foto

„Je to naše největší akce a týká se všech našich obcí. Opravíme některé silnice v Pavlíkově, na Skřivani, v Tytrách, v Chlumu i Ryšíně podél potoka. Vše zaplatíme z rozpočtu obce," vyjmenovával starosta Pavlíkova Miroslav Truxa. Dotací letos Pavlíkovští nevyužijí, protože na projekty, které mají připravené, zatím žádné dotace vyhlášeny nebyly.

Dále je potřeba dodělat vodovod v Chlumu a Ryšíně. V Pavlíkově chybí asi sto metrů kanalizačního řadu. Opravu potřebuje veřejný rozhlas, studna v Pavlíkově a plot kolem kostela na Skřivani.

Kromě toho pokračuje příprava projektu výtahu v budově úřadu městyse. Ten se měl původně budovat už letos, ale práce brzdí přeložka vedení nízkého napětí. Plánovaná je také výměna kotlů v Kulturním domě Pavlíkov a vedení obce chce ještě vyzkoušet nové lampy veřejného osvětlení s led diodami. Pokud se osvědčí, postupně nahradí ty původní.

Nejrozsáhlejší akcí byla loni revitalizace návsi

„Ještě připravujeme projekt na vybudování vodovodu ve Skřivani. Dosud je tam vodovod rozvedený jen částečně. Chceme vodu rozvést po celé obci. Na to potřebujeme dotaci, protože rozpočet je asi deset milionů korun," uvedl Miroslav Truxa. Voda by měla proudit z místního vydatného a kvalitního vrtu. Bez úpravy vody se ale neobejde, proto projekt vedle vodojemu počítá s úpravnou vody. V přípravné fázi je také například požární nádrž, mokřadní nádrž, meliorační řad, nový územní plán, který by měly mít všechny obce do roku 2020. V příštím roce by mohla začít rozsáhlá oprava panelové komunikace směrem na Všetaty, zatím se pracuje na dokumentaci.

V minulém roce byla v Pavlíkově nejrozsáhlejší akcí revitalizace návsi. „Byla nejnákladnější ale také nejcitlivější, protože lidé jsou zvyklí na určité prostředí a toto byl velký zásah. Snažili jsme se udělat revitalizaci tak, aby se náves co nejvíce podobala té původní. Pokáceli jsme jediný nevzhledný smrček," popisoval starosta Miroslav Truxa. Práce nakonec vyšla levněji, když z původních odhadovaných 2,9 milionu korun stála zhruba 2,2 milionu korun. Ke zlepšení prostředí určitě přispěla úprava rybníku v Chlumu. Rybník se vyčistil, opravila se hráz a břehy.

„Udělali jsme tam požerák, takže nyní lze konečně pořádně rybník vypustit, to před tím nebylo možné. Práce stály 800 tisíc korun, což jsme zaplatili z rozpočtu obce," podotkl Miroslav Truxa. Dále pokračovaly akce: oprava místních komunikací, výměna oken v kulturním domě v Pavlíkově a ve Chlumu a také ve škole. Tam se kromě toho novými spotřebičem postupně vybavuje kuchyně. Zaměstnancům ve vedlejší hospodářské činnosti, kteří zajišťují údržbu a úklid obce, slouží menší náklaďák iveco, protože avie už dosloužila.