Hředle zdolalo Slaný B. O výhře rozhodl Vitner

Hředle – Po duelu s Plasy čekal hředelské fotbalisty výjezd na přírodní trávu do Slaného, kde se střetli s místní rezervou hrající kladenský okresní přebor. Přestože byly Hředle drtivou většinu duelu jasně lepší, rozhodly o svém vítězství až v poslední dvacetiminutovce.

SK Slaný B – FK Hředle 1:3 (0:1)

„Naše vítězství je naprosto zasloužené. V obraně jsme předvedli naprosto odlišný výkon oproti předchozímu duelu s Plasy. Osmdesát minut jsme dominovali, na druhou stranu Slaný bylo mnohem slabší, než Plasy," zhodnotil utkání vedoucí Hředel Jan Sklenář.



Od úvodu se hrál vyrovnaný fotbal, ve kterém měli mírně navrch hosté, kteří si vypracovali dvě solidní šance, ale Vitner svůj samostatný únik zakončil pouze do brankáře a Bechner mířil vedle. Až po dvaceti minutách se Hředle konečně prosadily, když Vitner složil reparát – 0:1.

Do druhého poločasu nastoupili domácí aktivněji a zatlačili Hředelské na obranou polovinu. Skóre se však měnilo až po hodině hry, kdy Vodrážka nešťastně škobrtl o nohy domácího hráče a kopala se tak penalta. Domácí tým ji proměnil a bylo vyrovnáno. Inkasovaná branka hosty probudila a byl to opět Vitner, který přešel přes dva obránce a přesnou střelou poslal svůj tým do vedení – 1:2. Vzápětí našel Vitner skvělou přihrávkou Slámu, který postupoval z úhlu sám na branku.

Místo zakončení však poslal míč na zlatém podnose Minaříkovi, který neměl problém trefit odkrytou branku – 1:3.

FK Hředle: Malinovský – Cibulka, Pelc, Somol, Rais – Vodrážka, J. Sláma, Volráb, D. Šmíd – Vitner, Bechner. Hokejově střídali: Hladký, D. Minařík, Houdek, Pichnarčík.