Hygiena vyhlásila na Rakovnicku epidemii

Dětská lékařka Helena Šretterová a zdravotní sestra Ilona ChytilováFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Rakovnicko - Jaký bude další vývoj nemocnosti v jednotlivých okresech středních Čech, nelze podle vedoucí protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice, lékařky Lilian Rumlové, jednoznačně určit. Velký vliv na statistická data nemocnosti totiž měly vánoční svátky, kdy lidé nešli s akutním respiračním onemocněním k lékaři, ale spíše volili samoléčbu doma.

Na Rakovnicku ale je v této chvíli počet osob nemocných pravou chřipkou nejvyšší. Vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Alena Tatarová pro Rakovnický deník konkretizovala: „Akutní respirační onemocnění během vánočního týdne ubyly, zatímco počet případů pravé chřipky stoupl. Takže jsem aktuální stav na Rakovnicku vyhodnotila jako epidemii. Oznámili jsme tento fakt jak nemocnicím, tak třeba i domovům důchodců."

Za Masarykovu nemocnici v Rakovníku říká Jitka Brabcová: „V tuto chvíli zatím o zákazu návštěv neuvažujeme."

Stejně zatím uvažují například v Domově pro seniory v Novém Strašecí: „Zatím je to u nás v pohodě. Naši klienti jsou převážně očkováni, takže doufáme, že to nebude tak hrozné. Horší možná budou nějaké ty virózy. Pokud ale budeme nuceni náš domov kvůli chřipce uzavřít, dáme veřejnosti včas vědět," konstatovala ředitelka domova Miluše Jůnová.

Zatím klid byl včera dopoledne v ordinaci dětské lékařky Heleny Šretterové v Rakovníku: „Ordinujeme dnes první den po prázdninách. Zatím jsme nárůst chřipky a respiračních onemocnění nezaznamenali. Děti přicházejí s různými onemocněními. Horší to bylo před vánočními prázdninami. To jsme ošetřili i devadesát dětí za den. Přicházely s chřipkou, angínou nebo s respiračními onemocněními. Situaci pomohly vánoční prázdniny a také mrazivé počasí, ale uvidíme, jak to bude dál."

Jako prevenci radí už usvědčené: přísun vitamínů, a pokud už nemoc vypukne, zůstat doma v klidovém režimu, aby se předešlo komplikacím, nebo aby se nemoc neroznášela dále. Sama chřipku či virózu od dětí v ordinaci nechytne. „Už jsme na to v v ordinaci zvyklé, ale od dospělých se nakazíme," řekla Šretterová. „Mně stačí jedna cesta v Praze tramvají a chytnu to," dodala sestra Ilona Chytilová.

Zvýšený počet pacientů zaznamenal i praktický lékař Václav Češka: „Lidé přicházeli i mezi svátky. Onemocnění měla různý charakter. Byly to virózy, průjmy. Pacientů s nachlazením a kašlem bylo více, ale určitě to zatím nemá charakter epidemie. Klasické chřipky byly spíše ojedinělé." Podle jeho zkušeností nemoc teprve propukne, protože děti měly prázdniny a lidé dovolenou.

Dovolenou měla také většina lidí v Tradičním pivovaru Rakovník. „Pracovala jen expedice a účtárna, takže se lidé případně vyléčili během svátků doma. Po svátcích jsme nastoupili v plné síle," řekl ředitel pivovaru Jiří Kovář.