Infocentrum má konečně důstojné prostory

Rakovník – I když rakovnické informační centrum sídlí na stejné adrese, pokud do něj opět z Husova náměstí vkročíte, pomalu ho ani nepoznáte. Přivítá vás příjemné prostředí i dostatek prostoru. Íčko zkrátka dostalo k Vánocům zcela nový kabát. „Změnilo se tam úplně všechno. V místnosti bylo vlhko, takže jsme museli vyměnit nábytek, protože byl

plesnivý. Omítka se odkopala, zdi odizolovaly. Sjednotili jsme nábytek, protože byl seskládaný ze všech možných částí knihovny," popisovala původní stav ředitelka Městské knihovny v Rakovníku Milena Křikavová.

Podle ní prostor nebyl důstojný informačnímu centru, protože lidé, kteří do něj přijdou, si hned udělají obrázek o městě. Původní informační centrum bylo vlastně jen v polovině prostoru, takže když se tam nahrnuli lidé, často se tam ani nevešli.

Teď je prostor ještě jednou tak velký. Zvětšil se o videopůjčovnu, kterou pracovníci knihovny přestěhovali do oddělení pro dospělé čtenáře Na Sekyru. Nyní se do íčka pohodlně vejdou dva pracovníci. Budou tam oba k dispozici po větší část dne. Íčko totiž zároveň slouží jako kancelář.

Videopůjčovna sídlí v bývalém kiosku na chodbě naproti knihovně pro dospělé. Přestěhována tam byla už v září. V kiosku jsou vystavené pouze obaly od nosičů. DVD si lidé mohou půjčit v knihovně.

„Je to jednodušší, před tím museli do půjčovny knihovnice přebíhat. Ta slouží pouze dospělým, takže bylo logické ji k tomuto oddělení připojit, podotkla Křikavová.

Celý prostor je i nově vymalovaný. V Infocentru návštěvníci nově najdou oddělení, kde si mohou zakoupit regionální literaturu, která vyšla nyní, nebo v posledních letech. Jsou to knihy od autorů pocházejících z Rakovnicka, nebo různé knihy a výroční sborníky vydané obcemi při zvláštních příležitostech. Na své si přijdou i děti, protože na ně tu čekají dětské knihy opět od autorů z Rakovnicka. „Protože jsme knihovna a máme ke knihám blízko stále se snažíme nabízet lidem tituly, které se tu vydávají. Nechceme se ale vracet ke starým výtiskům. Lidé i představují, že nám sem přinesou knihy, které před dvaceti lety napsal jejich dědeček a dlouho jim doma ležely. To bychom moc nechtěli. Zaměřujeme se na nově vycházející knihy," upozornila Milena Křikavová.

Dále tu lidé najdou noviny, které se zabývají cestovním ruchem a jeho ekonomií, dále výtisky pravidelných regionálních novin, nyní například Adventní noviny s podrobným seznamem všech předvánočních a vánočních akcí. Pak také různé reklamní předměty vztahující se k Rakovníku a Rakovnicku, pohlednice měst a obcí, CD s nahrávkami regionálních kapel, nebo se starými pohlednicemi obcí.

Nejen děti určitě potěší pexeso s obrázky významných míst na Rakovnicku nebo se strašidly a strašidélky, jejichž autory jsou děti. Pexeso doprovází text a ten jednotlivá strašidla představí. Na výlety za památkami Rakovnicka a blízkého okolí zvou jednoduché skládačky a letáčky s popisem míst i mapou. Samozřejmě se tu od pracovníků dozvíte podrobné informace o pamětihodnostech a zajímavostech Rakovníka i okresu. Samozřejmostí je také připojení na internet. Bývalý obchod v Brance, kde infocentrum přechodně sídlilo, zůstane městské knihovně. Jak ho využije, zatím ještě není rozhodnuto.

Své informační centrum má i Nové Strašecí. Dříve sídlilo v Havlíčkově ulici ve stejné budově jako městská knihovna. Letos od prvního července ho najdete v Novostrašeckém kulturním centru. Najdete v něm informace o turistických možnostech v Novém Strašecí a okolí, o službách ve městě a v okolí, o ubytování a stravovacích zařízeních na Novostrašecku, informace o vlakových a autobusových spojích, přehled kulturních a sportovních akcí. Je tu také předprodej vstupenek, prodej map, průvodců, pohlednic, propagačních materiálů a upomínkových předmětů.

Informace o Křivoklátsku vám poskytne Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát. Kromě toho ještě nabízí výukové programy a ubytování. Informační centrum v Jesenici najdete ve Vlastivědném muzeu.

Otevírací doba:

Rakovník:

PO-PÁ 9 až 17 hodin

Nové Strašecí:

PO,ÚT,ČT,PÁ 9 až 12 hodin a 12.30 až 16 hodin

ST do 18 hodin

Křivoklát:

PO,PÁ 9 až 14.30 hodin

SO,NE 9 až 15 hodin

Jesenice:

do konce roku:

Út až PÁ 8 až 15.30 hodin

SO 8 až 12 hodin

NE 13 až 17 hodin

Leden, únor zavřeno