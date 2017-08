Jak na ekologickou domácnost prozradil workshop

Rakovník /FOTOGALERIE/ - Přírodní vůně olivového mýdla, esenciálních olejíčků ale třeba i obyčejného octa, který se používá v kuchyni, se sobotní dopoledne nesly RakoZahradou. Konal se na ní totiž tvořivý kurz o výrobě ekologických čisticích prostředků do domácnosti. A to od pracího prášku až po gelu na mytí nádobí.

Kromě sklenic naplněných vlastnoručně vyrobeným mýdlovým slizem nebo pracím prostředkem, který přírodě ani lidské kůži neublíží, si dvacítka zúčastněných odnášela také brožurku s recepty a postupy. Že ale výroba není nikterak složitá, si vyzkoušeli všichni, i děti.

Workshop o eko prostředcích byl vůbec první akcí svého druhu, který Místní akční skupina (MAS) Rakovnicko pořádala. „Je to první akce, na které se vyloženě tvoří. Zaregistrovali jsme, že by o ni byl zájem, a jelikož se kromě jiného zaměřujeme na ekologii a šetrné hospodaření v přírodě, zkusili jsme to. Zároveň to umíme, tak proč to nepředat dál,“ řekla za MAS Rakovnicko Simona Dvořáková, která na dotaz, jak je s dnešní akcí spokojená. „Dnešní workshop je super, kapacitu máme v podstatě naplněnou. Pár lidí známe, s dalšími jsme se seznámili, je to fajn. Už jen proto, že teď si mezi sebou můžeme vzájemně říct, co dalšího spolu chceme zorganizovat. Když někdo třeba přijde s nápadem na další téma workshopu, nebo s nabídkou, že zná zajímavého člověka, který by ho mohl příště vést, můžeme společně něco vymyslet," dodala.

S cílem umožnit Rakovničanům, aby region ožíval podobnými akcemi, spojila MAS své síly právě s RakoZahradou, která je jedním z jejích partnerů. Za necelý měsíc by se tak v příjemném prostředí komunitní zahrady mohla konat další zajímavá akce.

„Půjde o výrobu takzvaných semínkových bomb a promítat u toho chceme tematický dokument s názvem Ohrožená semínka. Pokud by navíc vyšlo počasí, plátno na promítání bychom chtěli umístit ven na zahradu,“ prozradila Simona Dvořáková.