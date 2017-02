Karlovarský skřivánek 2017 - okresní kolo v Rakovníku

Rakovnicko – Michaela Holá, Kateřina Samková, Helena Mikešová a Ella Zimmermanová.

To jsou jména dívek z Rakovnicka, která postoupila do krajského kola XXII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2017. Jedná se o celostátní soutěž v sólovém zpěvu pro děti ve věku od 6 do 15 let ze ZŠ, víceletých gymnázií a ZUŠ.



Za pořadatele Dům dětí a mládeže v Rakovníku popsal Milan Bílý: "Na úvod soutěže zahrál a zazpíval Milan Zimmermann z kapely Hradní Duo a popřál všem mnoho úspěchů a na závěr předával i diplomy a ceny pro nejlepší."

Krajské kolo se bude konat v pátek 10. února. Držme tedy talentovaným zástupkyním z Rakovnicka palce.

Výsledková listina:

Kategorie A1

1. místo Holá Michaela I. ZŠ Rakovník

2. místo Berti Ondřej III. ZŠ Rakovník

Sklenička Václav III. ZŠRakovník

3. místo Hrychová Anna II. ZŠ Rakovník

Kategorie A2

1. místo Samková Kateřina II. ZŠ Rakovník

2. místo Hamouz Václav ZŚ Lužná

3. místo Adltová Markéta ZŚ Nové Strašecí

Kategorie B

pořadí neuděleno

Kategorie C

1. místo Mikešová Helena ZŠ Nové Strašecí

Zimmermannová Ella III. ZŠ Rakovník

2. místo Zrubcová Žofie III. ZŠ Rakovník

3. místo Vitnerová Anna III. ZŠ Rakovník