Klíšťata útočí: zájem o očkování není velký

Region - Ačkoliv proti klíšťové encefalitidě se lze očkovat, lidé příliš tuto možnost nevyužívají. Mnozí mají především strach z možných vedlejších účinků očkování. I přesto lékaři zaznamenali zvýšený zájem o očkování oproti předešlým rokům.

Nejdůležitější prevencí je hlavně očkování. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Klíšťová encefalitida může člověku způsobit velmi vážné zdravotní komplikace, trvalé následky a v některých případech smrt. Vakcína, která se podává ve třech fázích, stojí několik set korun.

Očkování proti klíšťové encefalitidě je přitom podle odborníků nejspolehlivější a nejúčinnější vakcína. Riziko, že se očkovaný člověk nakazí zmíněnou nemocí, je podle lékařů velmi nepatrné. Vakcína má 99 procentní účinnost. I přesto se ale lidé do očkování proti zákeřné nemoci, kterou lékaři léčí především pomocí vitamínů a léků tlumících příznaky nemoci, nehrnou tak, jak by si lékaři představovali. A to i přesto, že o nemoci a jejich možných fatálních následků pro člověka vědí.

Jak správně odstranit klíště? Zakápnout klíště rostlinným olejem, potřít máslem a pak vytočit proti směru hodinových ručiček vytočit. Asi by se nenašel zřejmě nikdo, kdy by tuto starší „metodu" odstranění klíštěte neznal. Podle lékařů to ale není správný postup.



Pokud na sobě objevíte klíště, potřete místo dezinfekčním přípravkem, následně klíště pomocí pinzety vyviklejte ven. Klíště totiž není do kůže „zašroubované", ale zakousnuté pomocí kusadel připomínající kleště.



Dejte přitom pozor, abyste klíště nepřetrhli. Místo pak opět ošetřete definfekcí.

Zdroj: pozorkliste.cz

„Dříve jsem se nechávala očkovat, když jsem bydlela blízko lesa. Poté, co jsem se přestěhovala do města ,se již očkovat nedávám. Přijde mi to zbytečné, když bydlím v bytovém domě. Pokud vyjdu do lesa na houby, chráním se repelentem," řekla Deníku Eva Kešnerová. Ani další oslovená čtenářka se do očkování nehrne. „Na jednom zdravotnickém kurzu jsem se dozvěděla, že čím méně očkování máte, tím lépe. Když byly moje děti malé a jezdily na tábory, tak jsem je nechávala očkovat. teď už ale ne," nechala se slyšet Jana Venzarová.

Lékaři ale všeobecně tvrdí, že o očkování v posledních letech stoupá zájem. Zatímco ještě před zhruba sedmi lety byl na Příbramsku o očkování proti klíšťové encefalitidě zájem především u rodičů, kteří dbají o prevenci u svých dětí, v současné době se nechávají očkovat lidé všech věkových kategorií.

Potvrzuje to Ida Budilová z očkovacího centra. „Zrovna co se týká očkování proti nákaze od klíštěte, evidujeme nárůst. Lidé zjistili, že rizika jsou velká, hlavně u starší generace bývá nákaza klíšťovou encefalitidou riziková."

Podle dat z Všeobecné zdravotní pojišťovny se nechá očkovat každý čtvrtý z klientů. Důvodem je zřejmě strach z možných vedlejších účinků očkování. „Vakcíny, které jsou na trhu, jsou bezpečné, nejsou hlášené žádné vedlejší účinky. Jako u každého očkování se i v tomto případě může objevit zarudnutí, otok v místě vpichu, případně zvýšená teplota, únava a slabost, ale tyto projevy za dva tři dny odezní," dodal Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti.

