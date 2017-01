Kočičky nikdy neopustí. Kvůli nim žijí bez domova

Rynholec - Mezi obcemi Stochov a Rynholec v improvizovaném přístřešku zimu přečkává Josef Klíma s Hanou Horkou. „Bydlíme tu už od června. Spíme tady ve stanu. Máme dobré spacáky. Zima nám nebyla ani na dnešek, kdy bylo víc jak deset stupňů pod nulou," ukazoval Josef Klíma.



Přes den tráví dvojice v přístřešku z igelitu a koberců, kde si přitápí kamínky vyrobenými z hliníkového soudku. „Tady sedíme, topíme a kočičky máme u sebe. Čaj si uděláme na plynovém vařiči. Teď, když jsem zatopil, je tu tak minus deset," popisoval Josef Klíma. V přístřešku jsou dále narovnané věci, které dvojice potřebuje k životu. „Máme to tu, aby to tolik nezmrzlo," podotkl pan Josef.

Venku kolem příbytku jsou narovnány další věci, například roští na topení, stará lednička, to aby na potraviny nemohly myši, a další. Právě za to Josefa Klímu napomíná vrchní strážník Městské policie Nové Strašecí Stanislav Jahelka: „Pane Klímo, chtělo by to tu trochu uklidit, já vám, že ty věci potřebujete, ale mělo by to mít nějakou štábní kulturu." Josef Klíma úklid přislíbil.

Společníky paní Hany a pana Josefa jsou kočky. A právě kvůli nim dvojice ztratila střechu nad hlavou.

„Dříve jsme bydleli na Stochově v domě s pečovatelskou službou. Každý rok mi tam prodlužovali smlouvu, přestože jsem už důchodce. Je mi třiasedmdesát. Měli jsme tam kočičky. Řekli nám tam, že když chceme v bytě dál bydlet, musíme je dát do útulku, že tam být nemohou. To jsme nechtěli, tak jsme museli pryč. Všechno jsem tam nechal, i doklady. Vzal jsem si jen občanku. Kočičky jsme naložili do přepravek a s pejskem Baruškou jsme došli až sem. Je to nádherné a kouzelné místo," popisoval Josef Klíma, který je vyučený elektromontér a dříve pracoval ve svém oboru například v bytovém družstvu. Nakonec pracoval u cestářů. Byl šikovný. Dokázal opravit různé věci. Elektronika a přístroje ho baví dodnes, ale v těchto podmínkách se jí nemůže věnovat. Největší vášní pana Josefa jsou ale kočky.

„Kočky mě zachránily. Dříve jsem jich měl sám třicet. Chodil jsem hrát automaty. Kočky mě od toho osvobodily, protože musely papat a musel jsem se o ně starat. Proto je máme s Hanou tolik rádi. Kočičky do útulku nedáme, to tu radši zmrzneme i s nimi," zkonstatoval Josef Klíma. Paní Hana jen přitakává. „Tohle je perský kocourek. Dala mi ho kamarádka. Někdy kočky takhle dostaneme a staráme se o ně. Už nám jich taky několik otrávili."

Kromě Hany Horké a Josefa Klímy žádní bezdomovci, kteří by přežívali takhle venku, v obvodu novostrašeckých strážníků nejsou.

„Jen v Novém Strašecí se objevuje muž, kterého dobře známe. Je v pořádku, zrovna dneska ráno jsme ho v tom mrazu potkali," uváděl ve středu dopoledne Stanislav Jahelka, vrchní strážník novostrašecké městské policie. Strážníci muži bez domova už několikrát nabízeli azyl. V budově městské policie mají jednu místnost, kde by mohl v případě nouze přespat. Kromě toho by mohl být na ubytovně v Tovární ulici v sociálních bytech, kde například je i možnost osprchování za pět korun. „Snažili jsme se mu i na služebně poskytnout větší komfort, ale on nedokáže dodržovat určitá pravidla. Přicházel opilý a podobně. To je pak těžké," poznamenal Jahelka.

Občas se na Novostrašecku objeví další lidé bez domova, ale ti tudy jen procházejí. Ty „své" známé novostrašečtí strážníci pravidelně kontrolují s otázkou, zda je vše v pořádku.