Kolešovičtí postaví vodovod za padesát milionů

Dostatek - pitné a nezávadné vody by už měli mít obyvatelé obcí Kolešovice, Heřmanov i Zderaz. Po rozsáhlé výstavbě kanalizace obec totiž plánuje stavbu vodovodu. Obyvatelé dosud využívají vodu z vlastních studní, nebo vrtů, která má ale vysoký obsah dusičnanů a železa. Přitom v obci je základní a mateřská škola a domov seniorů.

Vodovodní přivaděče. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

„Máme udělenou výjimku. V základní a mateřské škole je jeden kohoutek s upravenou vodou. Kuchyně Rakochmelu, kde se pro ně vaří, čerpá vodu ze studny na faře, kde je jako v jedné z mála studní v Kolešovicích nezávadná voda. Je v ní ale vody méně, takže pokud by došla, museli bychom zajistit obědy jinde, nebo přistavit cisternu," uvedl Martin Dvořák, starosta Kolešovic.

Domov Kolešovice má rovněž svoji studnu, ale kvalita vody se zhoršuje.

Vodovod by se měl začít stavět příští rok na jaře. Zásoby vody jsou dostatečné i s rezervou z vrtů v Kolešovicích v lokalitě V Louce směrem na Zderaz. K těm stávajícím přibudou ještě dva záložní vrty menšího průměru. Ve stejném místě bude také úpravna vody. Odtud se voda bude čerpat přes Kolešovice okolo hřbitova přes pole do Heřmanova. Zde postaví dva zemní vodojemy, takže tu nebude globus. Z nich půjde voda po celé vsi a dál čerpadly až do Zderazi.

„Už jsme měli vydané povolení i územní rozhodnutí, ale začátek stavby se pořád protahoval. Potřebovali jsme mít smlouvu o homogenizaci a uložení hlavního vodovodního řadu do pozemku Středočeského kraje," konstatoval starosta.

S územním rozhodnutím zastupitelé podali žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Stavební povolení mělo být vydáno do konce května. Jeho součástí je i vybudování vodovodních přípojek, které zaplatí obec.

„Je to důležité, protože, když už bude rozkopaná silnice, musí se vše udělat najednou. Pak už by nám to nikdo nepovolil," připomněl starosta.

Celkové náklady na stavbu se odhadují na padesát až padesát pět milionů korun bez DPH podle soutěže na dodavatele stavby.