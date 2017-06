Kontejnery na tříděný odpad už nestačí

Rakovnicko - Obyvatelé Pecínova si stěžují na přeplněné kontejnery na tříděný odpad a na nepořádek kolem nich, protože se odpad do nich nevešel. To jsou důvody pro přidání kontejnerů na tříděný odpad ve městě. Přitom plasty se svážejí dvakrát a papír jednou týdně, ale to zřejmě nestačí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ondřej Švára

Na problém s tříděným odpadem v Pecínově upozornil na posledním zastupitelstvu Miloslav Kinkal. „Popelnice jsou přeplněné a odpad se válí okolo. Hlavně sklo a plasty v igelitových taškách dávají lidé vedle. Je to na návsi a nevypadá to pěkně. V pondělí, ve středu a v pátek přijíždí multikára, se kterou se sváží směsný odpad ve městě. Pracovníci odpad ze země posbírají a sesypou ho do směsného. Ptal jsem se na to už asi třikrát, bylo mi řečeno, že se to sleduje a ještě se nic nezměnilo," postěžoval si Miloslav Kinkal.

„Okolí kolem kontejnerů se pokaždé uklízí při svozu směsného odpadu z košů a nádoby na tříděný odpad se doplňují po konzultaci s posádkou multikáry. O tomto problému dnes od vás slyším prvně," reagoval Stanislav Zahálka, jednatel Technických služeb Nové Strašecí. Jan Bureš, rovněž jednatel technických služeb ho dodal, že pokud mají lidé nějaké poznatky, že se svoz vynechá, ať to hned druhý den nahlásí. „Pokud máte nějaký tip, kam by se v Pecínově mohly kontejnery ještě dát, řekněte nám to, nebude to problém," dodal.

Nahlášení plných kontejnerů přímo technickým službám by přivítal i starosta Karel Filip, aby se problém nemusel řešit na zastupitelstvu.

Problém s kontejnery na tříděný odpad byl také u základní školy. Při její přístavbě se totiž posunuly více k muzeu, a proto je začalo využívat více lidí. Tím se dříve naplnily a papír ze školy nebyl kam dát. Proto se odtud kontejner na sklo přendal do ulice Ke Stadionu. Poblíž muzea nyní přibude další kontejner na papír.

V Pecínově se také nabízí možnost přidat popelnici do kontejnerového místa na směsný odpad a bioodpad poblíž křižovatky Pecínovská a Dvořákova.

V Jesenici si naposledy lidé stěžovali na plný kontejner na plasty v Podbořánkách, které k Jesenici patří. „Vyřešili jsme to výměnou jednoho kontejneru na sklo za kontejner na plasty," informoval starosta Jesenice Jan Polák. Jinak si obyvatelé města a přilehlých obcí na přeplněné kontejnery nestěžují.

„Přeplněné kontejnery se občas objevují v turistické sezoně, kdy k nám přijíždí hodně lidí. Když je kolem kontejnerů nepořádek, zaměstnanci technických služeb například plasty naloží a odvezou je do sběrného dvora," dodal jesenický starosta.

Problém přeplněných kontejnerů se objevuje i v samotném Rakovníku. „Místa pravidelně sledujeme a kontejnery většinou přidáváme. Naposledy to bylo například v Jamce, kde je nové stání. Kontejnery přidáme také v sídlišti Pod Nemocnicí, čekáme na novou zásilku," shrnul situaci Kinkal z firmy Marius Pedersen.