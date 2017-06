Krajská opozice chce řešit vyhrocenou situaci na škole

Rakovníkv/FOTOGALERIE, ANKETA/ – Dost vyhrocenou situací na Masarykově obchodní akademii Rakovník, kde se studenti bouří a chystají protestní akce proti vedení školy, se budou zabývat nejspíše i krajští zastupitelé.

Zejména opozice chce nechat prošetřit jmenování ředitelky obchodní akademie Radky Soukupové do funkce. Ta totiž výběrové řízení nevyhrála, přesto nakonec stanula v čele školy, údajně kvůli stranické příslušnosti.

Vlnu nesouhlasu, ať už v chystaném protestním pochodu Rakovníkem či peticí, vyvolaly u studentů informace o propuštění pro nadbytečnost učitelů Ireny Jiráňové a Emanuela Vambery.



Oba na škole přitom bezproblémově působí 14 let. Ředitelka školy Radka Soukupová se sice hájí, že se jedná o nezbytné kroky kvůli omezenému rozpočtu, jenže v zákulisí se mluví o zcela jiných důvodech.



Vedení školy se údajně tímto krokem rozhodlo zbavit kritiků. „Pokud ze školy odcházejí kvalitní učitelé, protože nesouhlasí se současným směřováním vedení školy, je něco špatně. Škola se propadla i v žebříčku celorepublikového hodnocení. Jde o jeden z důsledků politického vlivu ČSSD na chod příspěvkových organizací Středočeského kraje a zvláště pak časté dosazování nomenklaturních kádrů do vedoucích pozic jednotlivých organizací v minulém volebním období," nechal se slyšet k situaci na rakovnické škole Jan Švácha (TOP 09), rakovnický opoziční zastupitel, který krajské zastupitele žádá, aby se věcí co nejdříve zabývali.

Právě spekulace o „podivném" jmenování Radky Soukupové bývalým vedením Středočeského kraje (koalice ČSSD a KSČM) s hejtmanem Milošem Peterou (ČSSD) chtějí nechat současní krajští opoziční zastupitelé prošetřit. S podobným požadavkem opozice u bývalého vedení neuspěla.

„Situaci na škole chceme otevřít na červnovém Zastupitelstvu Středočeského kraje. Vyzveme radního pro školství Jana Skopečka, aby se situací začal zabývat a neodkladně navrhl řešení. Chápu, že toho má pan Skopeček jako krajský radní, poslanec a ekonomický expert své strany hodně, ale věřím, že celé záležitosti bude přednostně věnovat svoji pozornost," sdělil Jan Jakob (TOP 09), krajský zastupitel.



Radka Soukupová už v minulosti jakékoliv souvislosti mezi jejím jmenováním do funkce ředitelky školy a členství v ČSSD odmítla. „Jsem řadovou členkou ČSSD, ve straně nemám žádnou další funkci a rozhodně odmítám, že by moje členství ve straně nějakým způsobem ovlivnilo výběr do funkce ředitele školy," řekla v roce 2015 současná ředitelka Masarykovy obchodní akademie Rakovník.



„Rada kraje rozhodla pouze na základě jejích odborných znalostí a zkušeností, nikoliv na základě stranické příslušnosti," komentovala tehdy pro mnohé překvapující rozhodnutí tehdejší mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová.

Překvapující zejména v tom smyslu, že konkurzní komise jako nejvhodnějšího kandidáta na post ředitele školy zvolila Emanuela Vamberu, jenž je dlouholetým zdejším pedagogem, navíc v předchozích letech byl také zástupcem ředitele Miloslava Blechy, který se v roce 2015 rozhodl skončit.



I tehdy krajská opozice volala po vysvětlení rozhodnutí radních, marně. Konkurzní komise sice stanoví pořadí podle přesných pravidel, závěrečné rozhodnutí je ale v pravomoci krajských radních.

