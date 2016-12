Krakovec: Na hradě očekávají méně svateb

Krakovec – Experimentální zastřešení hradu Krakovec je v polovině realizace.

Hrad KrakovecFoto: Jana Elznicová

Kastelán Jiří Sobek popsal: „Střechy jsou nahoře. Dalším krokem, který bude v příštím roce navazovat, je odvodnění. Jedná se o rozsáhlou záležitost neboť budeme odvodňovat nádvoří a sklepení v jihozápadní části objektu. Čeká nás tedy dost kopání a intenzivní práce."

Pro návštěvníky této známé historické památky to bude ovšem znamenat menší omezení pohybu v jeho prostorách. „A také budeme muset omezit počet svateb. Na nádvoří, kde se obvykle obřady uskutečňují, totiž bude zřízené staveniště," upozornil Jiří Sobek s tím, že během právě uplynulé turistické sezony musel například odříci třicet svateb. Bylo to ze stejného důvodu. Tedy kvůli stavebnímu ruchu na zmíněném zastřešování. Bohužel by se pravděpodobně jednalo o rekordní číslo, neboť v průměru se na hradě Krakovci koná patnáct svateb do roka. „Mohlo by jich být i více. Zájem je větší, ale jsme malý objekt a já preferuji jednu svatbu denně. Směřuji tu k tomu, aby svatebčané měli na vše klid a vše se uskutečnilo k oboustranné spokojenosti, zdůraznil Jiří Sobek. Obřady jsou situovány do času polední přestávky, aby nebyli časově omezováni návštěvníci hradu „Moc nás mrzí, že musíme svatby odříci i letos. Je potěšující, že lidé mají o Krakovec oprávněný zájem, ale na druhou stranu je to potřeba udělat. Bez odvodnění by hradu hrozila zkáza a zánik," zdůraznil Jiří Sobek. Především pak jeho jihozápadní části, která je podle Jiřího Sobka celá podmočená. „Troufám si říci, že tak do deseti let bez patřičných záchranných prací by se celé nároží začalo bortit," doplnil Jiří Sobek.

Odvodnění hradu by se podle Jiřího Sobka mělo stihnout během jedné sezóny. Práce by měly začít na jaře a na podzim by mělo být hotovo.

„Omezení bude opravdu jen částečné. Po zkušenostech z letošního roku se toho ani moc nebojím. Když se dělaly střechy, tak byli návštěvníci příjemně zvídaví. Měli jsme tam například dopravník, kterým se vytahovala hlína na střechy a ten jsme museli dokonce párkrát pustit na ukázku dětem, jak se jim to líbilo. Negativních ohlasů na to, že se na hradě pracuje a nemůže se tedy chodit všude, bylo skutečně jen minimum. Lidé chápali, proč se tak děje. Kvitovali, že se památka zachraňuje," upozornil Jiří Sobek. Dodal, že méně bylo pochopitelně kulturních akcí.

Pokud se ještě vrátíme zpět ke svatbám, vzpomínáte na nějakou zajímavou?

Ano. Na svatbu bulharského velvyslance. Pokud jsem to správně pochopil, tak měli chléb upečený z pěti částí. Vypadal jako květ. Když skončil obřad, tak se pak symbolicky roztrhal na několik částí a pojídal se. A pak si pamatuji na jednu z prvních svateb. Tehdy tu hrála hudba hradní stráže. Byli v červeném a modrém a byl jsem nadšen, protože to byli skvělí muzikanti. A je příjemné, že mnoho z těch lidí, kteří se u nás na hradě Krakovec berou, se vrací. Přijíždějí už i s dětmi. To je hodně milé. A jednou jsem tu dokonce potkal pána s paní ve vysokém věku, kteří se tu před sedmdesáti lety seznámili. Přišli se, znovu k nám, na místo svého seznámení, podívat. To je úžasné!

A když je špatné počasí?

To nabízíme prostory pod kaplí, kam se vejde asi pětatřicet osob. Při jedné církevní svatbě jich tam bylo i s duchovním ještě mnohem více.