Krakovec zaujme milovníky architektury i rodiny s dětmi

Krakovec – Přestože je hrad Krakovec nejmenším z hradů Křivoklát a Karlštejn, které patří geograficky do přemyslovského královského hvozdu, nabízí tuto sezonu pěknou řádku akcí i zajímavostí.

Hrad Krakovec.Foto: Libor Fojtík



Krakovec už je vlastně zříceninou několika odhalenými zdmi, ale právě odhalené zdi jsou na něm podle Jiřího Sobka nejzajímavější. „Já to beru jako plus. Obnažené zdi umožňují podívat se trochu za horizont. Lze z nich vyčíst, jak lidé kdysi přemýšleli."

Na své si tu přijdou znalci i zájemci o architekturu i rodiny s dětmi. Provoz bude přizpůsoben stavbě odvodnění. To navazuje na budování experimentálního zastřešení tří nejvíce ohrožených míst hradu. Bez odvodnění by střechy neměly smysl. Proto bude rozkopané nádvoří a sklepy. Ale o kulturní zážitky návštěvníci letos nepřijdou. Celý rok si budou na Krakovci připomínat Martina Luthera, který v roce 1517 vystoupil proti způsobu jednání církve. Tím souvisí s Janem Husem.

Druhou sobotu v červnu se tu opět uskuteční festival poezie Stranou. Na hradě zazní verše ze Slovinska, Francie, Itálie, Slovenska i Maďarska. Protože je Krakovec spjat s mistrem Janem Husem, na svátky pátého a šestého července je připraveno připomenutí jeho památky s kulturním programem. Kromě toho mohou návštěvníci na hradě zažít noční prohlídky.

„Neděláme je v historických kostýmech, nikde na nikoho nevybafne žádné strašidlo, přesto je hrad nádhernou kulisou a v noci má úplně jinou atmosféru," popisoval Jiří Sobek. Rodiny s dětmi se tu některý den mohou potkat s Leontýnkou ze známého filmu Ať žijí duchové. Pro milovníky turistiky připravili kasteláni Krakovce a Točníku jednu novinku. Oba hrady jsou propojeny turistickou stezkou. Měla by to být první vlaštovka. Do budoucna se počítá s propojením hradu Křivoklátu i Kláštera v Plasích a dalších objektů.