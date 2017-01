Krimi-střípky z Rakovnicka

Rakovník – Kdosi se v noci ze 30. na 31. prosince pokusil vloupat do prodejny novin a tabákových výrobků na rakovnickém vlakovém nádraží.

Mluvčí policie Michaela Richterová popsala: „Zloděj částečně vypáčil roletu zakrývající vstupní dveře, ale dovnitř se mu naštěstí nepodařilo dostat." Přesto stačil po sobě zanechat škodu okolo šesti tisíc korun.

Ruda -Před jedenáctou hodinou dopolední se stala vážná dopravní nehoda na silnici mezi Rudou a Rakovníkem, přesněji u rybníka Kraclák. Střetl se tu osobní vůz značky Ford s nákladním autem. Dvaačtyřicetiletá řidička z Rakovnicka jela od Rudy na Rakovník a v zatáčce se její auto dostalo do smyku. Začalo se na silnici točit, až se dostalo do protisměru na protijedoucí tahač s návěsem Man, který řídil osmapadesátiletý muž z Berounska. Ten začal brzdit a uhýbat, aby zabránil čelnímu střetu. Náklaďák se nakonec zabořil do zadní části osobáku. Žena byla převezena s vážným zraněním do rakovnické nemocnice.

Roztoky - Dvakrát během několika minut havarovala ve Škodě Fabia třiadvacetiletá dívkaz Rakovnicka. Obě nehody se staly kolem desáté hodiny večerní v Roztokách. Nejprve nacouvala pravou zadní částí svého auta do levé zadní části zaparkované Škody Octavie a z místa nehody ujela. Škoda: 50 tisíc korun. Poté jela příliš rychle po silnice od obchodu s potravinami a v mírné pravotočivé zatáčce vyjela vpravo mimo cestu. Přední částí narazila škodovka do betonového oplocení domu. Pak pokračovala v cestě ke svému bydlišti. Škoda 30 tisíc korun. Policistům odmítla dechovou zkoušku i lékařské vyšetření se slovy, že nic nepila. Ti z zadrželi její řidičský průkaz.

Rakovník – V půl čtvrté ráno museli městští strážníci do hospůdky v Trojanově ulici. Personál je zavolal s tím, že zde mají podnapilého agresivního hosta. Velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový popsal: „Hlídka zjistila, že se skutečně chová agresivně a že uráží ostatní hosty. Muž i po opakované výzvě odmítl předložit doklad totožnosti, proto byl za použití donucovacích prostředků předveden na Policii České republiky.

Rakovník – Zřejmě teplo přilákalo na chodbu u chirurgické ambulance v rakovnické nemocnici opilce, který zde ulehl a usnul. Muži bylo strážníky vysvětleno, že zde nemůže pospávat, což kupodivu pochopil a opustil prostory.