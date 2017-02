Křivoklátský masopust letos vedla nová královna

Křivoklát – Po roce opět vyšel masopust z Křivoklátu od Amalínského rybníka. Účastníky opět čekalo několik zastavení se vtipnými scénkami.

Například prostor před hasičskou zbrojnicí se proměnil v hospodu. Odtud vyslali dobráci do světa svého kolegu mladého hasiče Honzu, aby si přivedl nevěstu. Ten pak si přes všechny nástrahy vysloužil princeznu proudnici. Na konci byla velká svatba a hostina pro všechny. U dětského hřiště zase řádil známý Mackie Messer a v doprovodu zástupu žen rozehrál známý videoklip. Křoví mu dělaly ženy z Divadelního spolku Lumír z Velké Bukové.

„Chtěli jsme blond paruky, ale nesehnaly jsme je, tak máme růžové a k tomu růžové rukavičky. Na vystoupení jsme měly asi jen tři zkoušky, takže snad to dobře dopadne," doufaly ženy celé v černém jen se zářivými rukavičkami a parukami. S nápadem už loni přišla Hanka Kafková, která vytvořila choreografii, a letos jí ho připomněla Eva Nejedlá. Formaci pak doplňoval jeden muž, který se mezi tolika ženami cítil skvěle. Při vystoupení se k tanečníkům přidal ještě medvěd.

Přece jen měl letošní masopust jednu novinku, a to samotnou královnu masopustu. Po patnácti letech Dáša Pavlíčková předala své žezlo: „Řekla jsem si, že by to chtělo změnu. I když pokaždé vymýšlíme nový úvod, byl v tom určitý stereotyp. Takže jsem loni večer na sále hned vyhlásila, že královna bude příští rok křivoklátská. Po krátké a rychlé dohodě jsem žezlo předala Líbě Vokounové. Už tu máme i budoucí královnu z Městečka. Na Bukové také budou mít svojí." Kromě toho se zpívaly jiné písně, v průvodu se objevily ženy baráčnice. Do kroku i na sále při veselici vyhrávala jiná kapela: Melodie.

Při přípravě celého masopustu nejprve Dáša Pavlíčková obesílá aktéry ze všech obcí, Domluví si společnou schůzku se zástupci. Doma si pak vystoupení skládal každý sám, takže bylo pro ty druhé milým překvapením