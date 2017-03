Laňka: Rak si rozhodně zasluhuje naši pozornost

Ve znaku města Rakovníka se rak objevil už v roce 1482. Dal našemu městu jméno a zabývají se jím i některé regionální pověsti. Smutná pravda ale je, jak se nám podařilo zjistit, že v Rakovnickém potoce už raka nenajdete.

Známý rakovnický botanik a biolog Václav Laňka potvrdil: „V Rakovnickém potoce už žádní raci nejsou. Poslední doklad o výskytu raka říčního v Rakovníku jsem zaznamenal při výlovu Bartoňského rybníka u Rakovníka. Ten se odehrál před čtyřmi až pěti lety." Jediný exemplář raka tehdy uvízl v přítoku potoka. „Našli ho rybáři," dodal Václav Laňka.

Zcela jinou zkušenost měl Václav Laňka s raky v Rakovníku v roce 1982. Tehdy se také jednalo o výlov Bartoňského rybníka. „Přišli jsme k němu večer, když už byl bez vody. Proti proudu výtoku vody se pohybovaly stovky raků. Většinou nedospělých jedinců. My je sesbírali a vypustili do Rakovnického potoka. Výtok tam totiž také tekl, takže jsme je tím neohrozili. Zdržovali se v potoce ještě řadu let poté," vyprávěl Václav Laňka. Pak najednou raci zmizeli.

Přesto je na Rakovnicku ještě pár míst, kde lze raky vidět. „Máme bezpečně poznačenu jednu či dvě lokality na Čistecku na potoce Javornice. To je snad jediné poslední místo, kde se ještě vyskytuje náš klasický rak říční," upozornil Laňka. Jsou to prý malí drobní ráčci do osmi centimetrů délky těla.

Rak kamenáč se podle Laňky dá celkem často vidět na Oupořském potoce ve Skryjích nebo na přehradě Klíčava ve Zbečně. Raci se prý kdysi vyskytovali také v rybníčcích v místech, kde se říká Krásná dolina u Lužné. „Ale současně tam s nimi žili i raci američtí a lze si jen domyslet, kdo ten boj o prostor vyhrál," uvedl.

To, že v Rakovnickém potoce raka neuvidíte, trápí nejen Václava Laňku, ale i většinu Rakovničanů.

„Řadu let je udělána navigace z kamenů a úkryty kolem břehů potoka, tak by se tu určitě našla nějaká místa, kde by mohl být. Museli by se tam ale vysadit. Jiná věc je ovšem čistota vody. Z okolních vesnic sem totiž přitékají nečistoty," zdůraznil Václav Laňka s tím, že když se podíváte na některý jez, tak nemůžete přehlédnout vrstvy pěny. „Zřejmě to jsou saponátové prostředky, které raci rádi nemají," popsal Laňka. A dodal, že rak říční je citlivým indikátor, důležitá složka zdravotní policie našich vod a proto si naši pozornost rozhodně zasluhuje.

