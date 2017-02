Led se musí prosekávat, aby se ryby neudusily

Rakovnicko - Až třikrát v týdnu museli rybáři v tuhých mrazech v lednu prosekávat na rybnících led, který byl až pětadvacet centimetrů silný. „Museli jsme si vzít motorovou pilu, jinak bychom to nezvládli," popisovali Josef Grün a Zdeněk Nágl ze Základní organizace Českého rybářského svazu Kněževes na rybníku Na Kovárně.

V při celodenních mrazech Josef Grün rybníky obcházel každý den a v případě potřeby led opět prosekal. I nyní, když je obleva, musí být na rybnících prosekané díry. Led je stále silný.

Led se musí prosekávat, aby se k rybám dostal kyslík, jinak by se udusily. V zimě jsou u dna a stále dýchají. Navíc, právě u dna zvláště u nevyčištěných rybníků z bahna uniká jedovatý plyn. Prosekáním ledu se voda okysličí.

Rybáři v Kněževsi takto opatrují rybníky v obcích Na Kovárně, u kostela, mimo obec Závlahu a Koupaliště. Ryby v zimě jsou v klidu. Potravu nepřijímají, takže se nijak ani nepřikrmují. „Nemá to cenu, ryby začnou brát potravu, až když má voda teplotu tak sedm stupňů Celsia, teď má tak kolem nuly," vysvětloval Zdeněk Nágl.

Zhruba sedmnáct rybníků obhospodařují rybáři základní organizace v Rakovníku. I tady museli v mrazech prosekávat v ledu díry třikrát týdně. „Díry děláme tak dvacet metrů od břehu. Musíme je obehnat výstražnými páskami, aby do nich nikdo nespadl při bruslení, a i to se musí zkontrolovat," uvedl Jaromír Matoušek, předseda Základní organizace Českého rybářského svazu v Rakovníku. Jinak jsou rybáři s letošní pořádnou zimou s mrazy spokojeni. Ryby vegetují u dna, jsou v klidu a odpočívají na další sezonu. Teď akorát „jezdí" dravé ryby, jako je například štika. V mírných zimách rybáři chytali od léta a v dubnu pomalu nebylo, co rybařit.

„Počítám, že led vydrží ještě v únoru. Možná nás bude zlobit i v březnu. Na dvacátého máme naplánovaný první výlov sportovního rybníka v Hostokryjích, tak uvidíme, jak to dopadne," zkonstatoval Jaromír Matoušek.

Jeseničtí rybáři obsekávají výpustná zařízení v rybnících, aby je zvláště ta dřevěná, nerozmačkal led. „Ryba je zatím v pořádku, zazimovaná v klidu, což jí svědčí. Ještě uvidíme, až vše rozmrzne," řekla předseda jesenických rybářů Zdeněk Rác. Tady rybáři prosekávají led jen na rybnících s větším počtem ryb. Kromě toho také upouštějí spodní vodu a s ní odchází nebezpečný plyn